Un italian de 86 de ani s-a căsătorit cu o româncă de 81 de ani, de Valentine's Day, la Satu Mare. Cine e bărbatul care a lucrat la Ferrari

Santunione Gaetano şi Cîrîcu Olimpia s-au cunoscut în Modena, Italia, în anul 2014, amândoi fiind văduvi. Ea s-a născut în Cahul, Republica Moldova, a fost învăţătoare, iar în anul 2002 a plecat în Italia, unde a îngrijit bătrâni. El a muncit ca şofer la Ferrari, iar în anul 2013 a rămas văduv.

Cum s-au cunoscut cei doi

"Ne-am cunoscut în 2014. Suntem împreună şi la bine, şi la rău. Din 2015 am început să fim împreună, până atunci ne-am întâlnit ca flăcăii şi fetiţele. El de la bun început a spus că ar vrea să plece din Italia. Când am făcut cunoştinţă, i-am zis că am casă în România, sunt româncă. El a fost de acord să venim. Unul din fraţii lui a zis că n-aş face pasul ăsta, n-aş risca, şi uite", a spus doamna Olimpia.

Întrebată de a ales această zi, ea a răspuns în glumă: "Că e Ziua Îndrăgostiţilor (...) Când am vrut să ne căsătorim, ne-au propus ziua de vineri sau sâmbătă. Şi eu, că sunt ortodoxă, am zis aşa: sâmbăta e pentru morţi, iar vinerea e pentru asta".

Olimpia Cîrîcu are o fată şi un băiat, ambii căsătoriţi. "M-am născut în Moldova, am trăit în Moldova 36 de ani şi dacă fiica mea e căsătorită aici şi soţul meu a decedat în 2005, am hotărât să vin aici", a povestit aceasta. Gaetano are doi băieţi, unul de 60 de ani şi unul de 56 de ani. Unul e frizer, iar cel de-al doilea e cu handicap.

"El avea câte-o doamnă şi când făceau cunoştinţă, i le arăta feciorului lui. Dar feciorul stătea departe şi dădea din cap că e bună sau nu e bună. Când m-a arătat pe mine, a dat din cap. Ne înţelegem bine, nu ne certăm. Avem casa noastră în Satu Mare. Am trei fiice, am venit cu una aici, dar am trei", a mai spus aceasta. Gaetano nu ştie nimic în limba română, însă îi place să asculte muzica populară românească.

Cununia a fost oficiată de către primarul Kereskenyi Gabor. La finalul ceremoniei, după sărutul oficial şi felicitările primite, mireasa a aruncat buchetul.

