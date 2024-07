Bărbatul a așternut pe hârtie fiecare cheltuială pe care ar putea să o aibă pe litoral și, la final, a calculat cât l-ar costa în total opt zile la mare în România. Oamenii au reacționat imediat după postarea clipului, mai ales că bărbatul a specificat că nu va sta la un hotel de fițe.

Și-a făcut calcul pentru 8 zile pe litoralul românesc

"Hai să vedem câți bani îmi trebuie să mă duc la mare în România în 2024. 8 zile, 7 nopți, 2 persoane la privat, nu la hotel, nu la all inclusive. Eu am zis așa: cazare, 200 lei pe noapte, 1400 lei pe concediu. Mâncare, 200 de lei pe zi, 1400 lei. Drumul: ținând cont că-s din Maramureș, sunt 1700 de kilometri dus întors, 1000 de lei motorină. Viciile, cum ar fi țigări sau alcool, 700 de lei am pus eu. 100 de lei pe zi.

Șezlong: ne trebuie două la 50 de lei, deci ar fi 700 de lei pe concediu să-l închidez în fiecare zi. Divertisment, adică să te dai pe o banană, să mergi cu bărcuța, să mai faci tu una, alta, am pus 50 de lei pe zi, 350 de lei pe concediu. Ieșiri seara, pe faleză sau pe undeva, pe acolo îți mai iei o vată, nu mai știu ce îți iei. Am pus 100 de lei pe zi, 700 de lei total. Cadouri, să cumperi la prieten când vii acasă, că așa suntem noi, aducem amintiri de pe litoral. De 350 de lei zic că ne-am descurcat. Un total mi-a dat 6600 de lei pe opt zile, șapte nopți, și pe zi mi-au dat 950 de lei", spune românul în filmulețul postat pe TIkTok.

Reacția românilor

În comentarii, români spun că prețul este unul mult prea mare pentru serviciile oferite de litoralul românesc și că, din cei 6.000 de lei, ar putea să-și facă lejer un concediu în străinătate, cu condiții mult mai bune.

"600€ all inclusive in Bulgaria cu plajă privată și bar pe plajă în august 2 adulți și 2 copii"

"Cu 200 de lei pe zi nu prea mănânci decât o masă, hai două. Să zicem că la prânz băgați doar o ciorbă"

"Cu bani ăia mergi în Grecia liniștit"

"Au noroc la noi hotelurile de la mare, ca sunt bonuri de vacanță și trebuiesc cheltuite în țară ... daca nu... era pustiu"

"Am dat 5000 de lei pentru 8 zile în Spania, 2 persoane, cazare, zbor, mâncare, atracții și masina închiriată 2 zile", au fost doar câteva din comentariile lăsate la postarea românului.

"Hai la Bulgărica! 3 adulți și un copil 16 ani 6200 lei, all inclusive+ transportul"

