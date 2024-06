Atacul s-a petrecut dimineaţa. Mai mulţi medici şi asistente au început brusc să se simtă rău. "Am început să tuşesc, eu fiind într-un birou. Am observat că se auzeau şi din celelalte birouri persoanele tuşind foarte tare. Am luat o gură de apă, însă nu m-am liniştit. Instinctul a fost de a vomita", povesteşte o ambulanţieră.

Medici, atacaţi cu spray lacrimogen în spital

În plus, angajaţii au simţit un miros înţepător şi au început să lăcrimeze. Speriaţi, oamenii au fugit din clădire la aer curat. "De pe hol a pătruns în interiorul birourilor un gaz de aspectul unui fum, iritant, care imediat a creat senzaţii de sufocare, tuse, roşeaţa obrajilor, a feţei, lăcrimare. Am fost prima persoană care am ieşit. Fiind astmatică, am intrat în panică să nu mă sufoc", spune dr. Steluța Coțiu, director medical Ambulanța Brașov.

Gazul iritant a fost pulverizat la etajul unu din clădirea administrativă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Braşov. Au fost chmeaţi în ajutor alţi doctori ca să le acorde îngrijiri medicale. "Toată lumea acuza dureri de cap, greaţă, erau agitaţi, stare de panică. De la dispecerat mi-au spus că trimit echipaj, că în momentul respectiv în staţie nu aveam echipaje", adaugă o ambulanţieră.

Cine ar fi de vină pentru atac

"Îmi este rău, mă doare capul foarte tare. Starea de vomă există în continuare. Ne tremură mâinile, ne tremură picioarele. La un moment dat, în tusea aia, eu am crezut că leşin acolo. Cred că a trecut mai bine de o oră până am putut să ne reluăm activitatea. Bănuim pe cineva, că în momentul în care am ieşit afară o anumită persoană râdea", povesteşte o altă ambulanţieră.

Cadrele medicale bănuiesc că în spatele atacului se află, culmea, un coleg, medic de urgenţă şi el. Nu ar fi la primele gesturi de acest fel, reclamă oamenii. "Ambulanţele scoase, de asemenea, din priză de la încărcat şi s-a descărcat aparatura, care este o problemă foarte gravă, că pleacă ambulanţele la cazuri cu aparatura descărcată. Defibrilator, injectomate... aparatura care salvează vieţi. Cu un băţ a fost deteriorat generatorul instituţiei. La o cădere de tensiune s-au ars toate serverele şi s-a peirdut informaţia de pe serverele instituţiei", a declarat dr. Steluța Coțiu, director medical Ambulanța Brașov.

Poliţiştii au început cercetările."Față de sesizarea primită, la fața locului au fost direcționați polițiști din cadrul secției și, la acest moment, se efectuează verificări pentru lămurirea stării de fapt semnalate, la finalizarea cărora vor fi dispuse măsurile legale", arată IPJ Brașov.

Medicul acuzat are telefonul închis şi ar fi plecat din oraş. Dacă va fi găsit vinovat, se va alege cu dosar penal şi ar putea fi suspendat din funcţie.

