De la entuziasm şi bucurie la huiduieli şi fluierături. Aşa a arătat cel mai aşteptat concert al anului în România, Coldplay. La jumătatea show-ului solistul Chris Martin l-a invitat pe scenă pe cântăreţul Babasha, de 22 de ani, cel mai urmărit artist din România în acest moment.

"Mi-aş dori din toată inima ca după seara asta să se rupă o barieră foarte mare pentru noi, pentru români, şi veţi auzi imediat de ce. Vă invit să vă deschideți inimile și să vă deschideți mințile, căci este muzică românescă din generația tânără și este de-a dreptul uimitoare", s-a auzit pe scena de la Arena Națională.

Acompaniat la pian de Chris Martin, Babasha a cântat melodia Păi Na, care are 7 milioane de vizualizări pe youtube. Publicul a răspuns cu un cor de fulierături şi huiduieli.

Babasha la Coldplay. Ecourile concertului s-au amplificat imediat pe reţelele sociale

Părerile sunt la fel de împărţite în public şi în lumea artistică.

"Mi s-a părut o idee foarte curajoasă şi foarte frumoasă pentru că este vorba despre acceptare, despre includere, despre a recunoaşte că fiecare artist, fiecare gen muzical trebuie respectat. Şi nu există gen mai prost sau mai bun, cred că doar prejudecăţi", a declarat Loredana Groza.

"Bravo, dude! Să cânţi cum ai făcut-o, în faţa unui stadion care te huiduie. Chiar te invidiez că nu am fost eu în locul tău, să mă scald în oceanul ăla de ipocrizie", a fost de părere Adrian Despot.

"E ok să spargem bariere, dar ăsta nu poate fi argumentul suprem. Pe principiul ăsta ar trebui să spargem şi zidurile Ateneului şi să îl vulgarizăm?" se întreabă realizatorul Radio ZU Mihai Morar.

La fel de diferit văd show-ul și fanii Coldplay

"Dezamăgitor pentru că nu cred că artistul adus a fost cel mai potrivit să ne reprezinte și nu cred că a mai păţit Coldplay undeva în lumea asta să fie huiduit în halul ăsta", a declarat un spectator.

"Mi se pare foarte misto iniţiativa lui Coldplay să facă chestia asta, să facă incluziunea asta între genurile muzicale doar că nu a putut fi acceptată de noi", a fost de părere un alt spectator.

"Extraordinar, atmosfera a fost extraordinară mai putin momentul când a intrat artistul de muzică balcanică şi a fost huiduit. Mi s-a părut o lipsă crasă de respect din partea publicului", ne-a spus un alt participant la concert.

Babasha a reacţionat şi el. Promite un show şi mai şi în aceasta seară. Surse Observator spun că artistul urcă pe scenă cu toată trupa. Ba mai mult, va veni şi Inna pentru a-l susţine. În ultimele ore cântăreţul a câştigat 20.000 de noi urmăritori.

"Pentru cine nu ştie, cei de la Coldplay au vrut să facă un moment cu un artist român pentru concertul lor, iar ei s-au uitat în topurile muzicale şi m-au văzut pe mine. Pentru cine nu înţelege încă treaba asta, maneaua este rău-famată doar din cauza rasismului, nu din cauza muzicii în sine, pentru cei care nu înţeleg muzica cu adevărat", a declarat Babasha.

Sora artistului reclamă şi ea rasismul celor care au huiduit.

"Credeți ca tonul pielii mai închis la culoare vine la pachet cu un scut mai puternic care sa facă față rasismului, discriminării și urii voastre. Nu-i nimic, asta nu este prima dată când ne lovim de așa ceva. Eu și fratele meu muncim pe rupte ca să reușim ca oameni, muncim cu oameni și pentru oameni, prin muzică, teatru, artă, implicându-ne in comunitățile noastre. Vlad Babaşa este un artist! Nu doar prin ceea ce face, ci și prin felul in care gândește, bunătatea și talentul lui l-au adus la nivelul la care este", a scris sora lui Babasha.

Cântăreţul are peste jumătate de milion de urmăritori pe Youtube, iar pe reţele sociale adună alte zeci de mii de fani.

Vlad Babasha provine dintr-o familie de artişti

Tatăl său a terminat Facultatea de muzică din Cluj și cantă în ansamblul folcloric Busuiocul din Bacău. Cel care l-a descoperit pe Babasha este Costi Ioniţă.

"Îl văd ca lipsă de respect din partea publicului românesc. Publicul trebuie să mai înveţe. Această generaţie de 30, 40 plus, trebuie să înveţe să aprecieze actul artistic. A fost dorinţa artistului principal, Coldplay, să cheme pe scenă artist number one in trandingul românesc. E simplu, la Coldplay au venit pentru rock, au venit rockeri. O generaţie 35, 30, 40 plus. Aceştia au crescut cu manelele. Şi atunci a existat poate această reacţie... băi nici la Coldplay nu scăpăm. Există doar discriminare pe bază de muzică. Nicăieri în lume nu există asta decât în România. Şi asta face ţara asta specială. Babasha este acum cel mai titrat artist, cel mai iubit artist de către cei mici pe partea asta de manele şi a prins", a declarat Costi Ioniță.

Desi nu e prima dată când manelele se aud pe marile scene ale festivalurilor sau evenimentelor, s-a întâmplat chiar la NeverSea sau Untold, reactia e de departe cea mai vehementă.

"Coldpay şi Youtube trending în România nu se mixează foarte bine. Ca organizator de evenimente ar trebui să îţi faci tema mult mai în detaliu. Oamenii care ascultă Coldpay şi plătesc câteva sute de lei nu ascultă ce e în trending în România", a fost de părere Valentin Deleanu, organizator de evenimente.

Turneul Coldplay "Music Of The Spheres" este dedicat comunităţilor marginalizate

Britanicii invită la fiecare concert un artist local. Ei militează pentru un mediu sustenabil, pentru salvarea planetei şi respectarea drepturilor LGBT.

"Nu cred că au înţeles foarte mult, probabil că au înţeles că avem nişte conflicte adânci între noi, ceea ce este adevărat, şi nu au înţeles pentru că este un joc privat, aici, al nostru. E la fel ca o formaţie din România care ar merge şi ar face o gafă în Marea Britanie, Anglia şi Scoţia de exemplu", a explicat Radu Umbreş, antropolog.

"S-a trezit într-o mare de huiduieli şi de ură şi mi-am imaginat cât de speriat şi de rău să se fi simţit acel copil, iar apoi m-am amuzat gândindu-mă că suntem un popor care consumă foarte multe manele", a spus Petronela Rotar, psiholog.

Înainte de ajunge la Bucureşti, membrii Coldplay au cântat la Atena

Şi acolo au invitat pe scenă un tânăr artist; Zaf, cu milioane de vizualizari pe Youtube. Dincolo de acest incident, concertul de pe Arena Naţională a fost unul de zile mari. Pentru a fi cât mai aproape de inimile fanilor, Chris Martin a început show-ul cu un mesaj în limba română: "Bine aţi venit prietenii mei! Ne bucurăm să fim aici cu voi!"

O tânără nu va uita niciodată aniversarea celor 16 ani. Chris Martin a chemat-o pe scenă şi i-a cântat piesa preferată. Spectacolul a fost total. Concertul Coldplay a fost scena perfectă si pentru o cerere în căsătorie. Fanii, veniţi din toate colţurile lumii, au fost fermecaţi.

Cele două concerte ale formaţiei Coldplay de la Bucureşti au bătut toate recordurile. Este singura trupă, venită să cânte în România, care a vândut în mai puţin de o oră peste 100.000 de bilete.

După primul show şi înainte de al doilea, Coldplay a mulţumit publicului.

