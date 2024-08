"Un om s-a îndrăgostit. Cerea mereu câte 600". Afacerea cu care o ieșeancă a dat lovitura în Anglia. A făcut 1.600 de lire în primele două zile

Oana a plecat din România în urmă cu patru ani, când a decis să se mute în Anglia împreună cu soțul și cei patru copii. Fiindcă avea un bebeluș, Oana și-a dorit să își găsească un hobby prin care să contribuie la bugetul familiei. Așa că a îmbinat utilul cu plăcutul. Din pasunea pentru gătit, a început să gătească preparate tradițional românești și să le vândă, potrivit BZI.ro.

Preferatele au fost însă sarmalele. Rețeta este una veche, pe care a învățat-o de la bunica sa, dar de care românii din Anglia s-au îndrăgostit.

Afacerea cu care a dat lovitura

„Ne-am mutat în Anglia, în 2020. Aveam un copil mic, de trei luni, indemnizația era mai mică decât în România și, atunci, se simțea lipsa salariului meu. Așa m-am apucat să fac sarmale. Aici nu aveam de unde mânca ceva tradițional la restaurant, dar ne era poftă de ciorbă rădăuțeană, de ciorbă cu perișoare și așa am zis să mă apuc de gătit. Când am făcut botezul mezinei, Maria, am văzut întâmplător, pe internet, fotografii cu platouri cu mâncare tradițională și atunci am decis să organizăm noi întregul botez.

Așa am făcut singură, în bucătărie, platouri, le-am așezat frumos, am făcut sarmale, friptură. Nu eram sigură că invitații vor fi deschiși la mâncarea mea tradițională, dar au rămas impresionați. Apoi, câteva luni mai târziu, mi-a venit ideea să postez fotografii pe grupurile de români, din Anglia, că fac sarmale. Prețul era de o liră pentru o singură sarmală. Mulți m-au luat în râs, dar eu nu i-am luat în seamă. Două zile mai târziu, m-am trezit că îmi vin oameni acasă, să-mi cumpere sarmalele, și am făcut 1.600 de lire doar în acele două zile. Aceia au fost primii mei bani făcuți din sarmale”, a declarat Oana Smeu, administrator Romanian goodies by Oana.

După ce afacerea cu sarmalele vândute la bucată pe internet a prins contur, Oana a început să gătească la evenimente, precum nunți și botezuri. Aici pregătea adevărate meniuri, de la aperitive, ciorbă, sarmale și chiar friptură.

„Un om s-a îndrăgostit, la un moment dat, de sarmalele mele și venea regulat, la câteva săptămâni, să-mi cumpere mâncarea. Cerea mereu câte 500 – 600 de sarmale. De multe ori, se aduna cu prietenii și îmi cerea să le gătesc salată boeuf, ciorbă, friptură și chiftele. Și cumpărau în cantități mari. Eu deja mă obișnuisem să gătesc, dar găteam așa pentru cunoștințele mele, pentru oamenii care s-au îndrăgostit de gustul pe care îl dădeam mâncării. Apoi, un prieten m-a recomandat la o cunoștință de a sa pentru a-i găti la nuntă. Atunci am luat-o ca pe o provocare și am acceptat. Ei, după acest eveniment care a ieșit impecabil am luat decizia să mă implic tot mai mult în astfel de situații. Și așa, am ajuns să gătesc singură, în bucătăria mea din Anglia, preparate tradiționale românești”, a adăugat Oana Smeu, administrator Romanian goodies by Oana.

