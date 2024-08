Plantaţia de alune a lui Ciprian Bogdan a dat rod bogat în localitatea Sâncrai, de lângă Aiud. Am nimerit în toiul recoltării şi am aflat cum se face. Pomii sunt scuturaţi de roade, iar un utilaj adună alunele în viteză. "Eu care produc de atâţia ani şi mă ocup de tot ce se întâmplă în livada asta, sunt şocat de ce văd. Atâtea alune nu am văzut în viaţa mea sub un pom!", spune Ciprian.

Afacere profitabilă cu alune

Fermierul cultivă un soi italian de alun - tot în peninsulă va ajunge şi recolta de anul acesta. A adunat 14.000 de kilograme de pe cele şase hectare ale livezii. "Aluna iese curată, mai trebuie sortată în proporţie de 5%. Pentru un preţ bun. Aproximativ între 3 şi 5 kg pe plantă", spune Ciprian Bogdan, cultivator de alune.

La export, kilogramul de alune pleacă cu un preţ de 5 euro, iar în pieţe le găsim cu 50 de lei kilogramul. "(n.r. Oamenii cumpără) jumătate de kilogram, 200 de grame, de 5 lei, ceva de genul", spune Eugen Nechita, cultivator.

Mulţi preferă să le consume lângă bere şi nici nu ştiu câte beneficii adus organismului. Sunt sursă mare de proteine, întăresc sistemul imunitar şi rezistenţa oaselor şi au gustul perfect pentru anumite deserturi. "Practic acesta este rezultatul final la prăjitura cu ciocolată şi alune de pădure, ea este un fel de brownie interpretat românesc. Moale înăutru şi foarte gustoasă", arată o bucătăreasă.

Mină de aur pentru sănătate

"Se recomandă să se consume de 3-4 ori pe săptămână, ca şi gustare sau adăugate ca mic dejun la un iaurt cu fructe. Pot fi introduse într-o dietă de slăbire, deoarece menţin sezaţia de saţietate şi ajută la gestionarea greutăţii corporale", spune Daniela Bălănucă, dietetician.

Tot din alune de pădure se poate face ulei. Un litru costă între 50 şi 160 de dolari. "Dacă sunt consumate în cantităţi adecvate, 20-30 de grame per porţie. Consumate cu regularitate, în stare crudă sau coaptă, fără adaos de ulei, alunele de pădure obţin sănătatea sistemului cardiovascular, imunitar şi nervos", adaugă Daniela Bălănucă, dietetician.

