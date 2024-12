Patinoarul funcţionează într-un loc de o frumuseţe şi o tradiţie cu totul şi cu totul aparte. Suntem în faţa monumentului istoric Olimpia, exact în locul în care, în 1895 a fost inaugurat primul patinoar natural din zona Braşovului.

Patinoarul are o suprafaţă de 1800 de metri pătraţi şi oferă clipe de neuitat pentru toţi cei care vin aici. Martina are doar nouă ani şi se bucură în fiecare an de experienţă.

Un patinoar de dimensiuni olimpice, un nou punct de atracţie în Braşov

"Aici este patinoarul olimpic şi aici este mai mult spaţiu decât oriunde altundeva. Aici m-am simţit foarte bine, pentru că aici vin deja cred că de şase ani", a declarat Martina Vincze.

Înconjurat de măiestria Muntelui Tâmpa şi ridicat în curtea unuia dintre cele mai spectaculoase monumente istorice din Brașov, patinoarul capătă un farmec aparte după apusul soarelui, atunci când în gheață se reflectă luminițele festive.

"Luminiţele, toţi oamenii, gheaţa, cum patinăm şi cum ne distrăm toată lumea". "E mare şi frumos", spun petrecăreţii.

Programul de funcţionare adaptat astfel încât toţi cei interesaţi pot veni oricând le permite timpul.

"Seriile noastre încep la orele pare. Prima este la ora 10:00, ultima este la ora 20:00. O serie ţine 75 de minute, 45 de minute avem pauză pentru refacerea gheţii", a declarat Claudiu Plopeanu, administrator patinoar.

Deşi acest loc oferă o experinţă magică şi o atmosferă de neuitat, preţurile sunt accesibile.

"Tarifele de acces sunt în felul următor: 15 de lei accesul de copil, 20 de lei accesul pentru adulţi, iar închiriatul de patine 20 de lei", mai spune Claudiu Plopeanu, administrator patinoar..

Patinoarul îşi ţine porţile deschise până în luna martie.

