Discuție procuror-polițist:

"A fost o tamponare nu era ceva. Am fost căscat şi am dat în unul."

"Şi de ce nu au făcut procesul verbal ieri?"

"Nu este vina lor! Eram băut!"

"Aoleu!"

"Am fost la poliţie! Au fost drăguţi, să ştii! Foarte drăguţi, nu drăguţi. Nu m-au testat. A ieșit zero. Nu că nu am suflat! Nu mi-a băgat nimeni în bot! Nu am suflat să ştii!"

Procurorul nu ar fi la prima abatere

Procurorul nu ar fi la prima abatere. El a mai fost implicat în urmă cu şase ani într-un accident care a avut loc în Capitală. Şi atunci ar fi fost băut şi ar fi plecat din spital, fără să anunţe pe nimeni, pentru a evita recoltarea de probe biologice.

Fostul magistrat al Direcției Naționale Anticorupție, actual magistrat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, recunoaște că a băut o bere în ziua respectivă. Spune că nu a fost testat a doua zi după incident, ci chiar în ziua accidentului și, mai mult decât atât, susține că a solicitat încheierea actelor a doua zi pentru că avea o programare la medic.

Potrivit fostului polițist Marian Răduinea, procurorul era băut, a lovit două autoturisme și nu a fost testat cu aparatul etilotest la intervenția autorităților. Conducerea Inspectoraului Poliției Județene Sibiu a deschis o anchetă internă care privește modul în care polițiștii rutieri au gestionat acest eveniment.

