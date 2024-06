Un şofer de TIR turc, beat şi nervos, a atacat cu un cuţit poliţistul de frontieră din vama Siret. Camionagiul a fost încătuşat

S-a întâmplat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, în jurul orei 23.30. Aflat la volanul unui TIR, un șofer turc a depășit toată coloana care se afla staționată pentru formalitățile de control, însă, la intrarea în perimetrul punctului, a fost oprit de un polițist de frontieră. Nervos, bărbatul de 55 de ani a coborât din cabină și, înarmat cu un cuțit, a încercat să-l atace pe agent. Cu ajutorul colegilor de tură, șoferul a fost imobilizat și încătușat. Pentru că mirosea a alcool, a fost solicitat sprijinul Poliției Rutiere Siret.

Așa s-a aflat că turcul se urcase la volan băut. El a fost testat și cu aparatul etilotest, care a indicat o valoare de 0,86 mg/l în aerul expirat.

Polițist de frontieră, atacat cu un cuțit de un șofer turc beat

Articolul continuă după reclamă

Șoferul recalcitrant este acum cercetat pentru comiterea infracțiunilor de ultraj și conducere pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană aflată sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe. "Un șofer turc, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a încercat să atace cu cuțitul un polițist de frontieră din incinta PTF Siret. Bărbatul este cercetat acum pentru ultraj și conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. Sâmbătă, 22 iunie a.c., în jurul orei 23.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Siret, județul Suceava, șoferul unui automarfar – un cetățean turc în vârstă de 55 de ani - s-a angajat în depășirea coloanei de camioane aflate în așteptare pentru efectuarea formalităților de control la ieșirea din România. La intrarea în perimetrul punctului, polițistul de frontieră aflat în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a intervenit pentru a-l opri pe șoferul de camion, moment în care acesta din urmă a coborât din mijlocul de transport și a încercat să îl atace pe colegul nostru cu un cuțit. Șoferul recalcitrant a fost imobilizat și încătușat, dar pentru că emana halenă alcoolică a fost solicitat sprijinul colegilor din cadrul Poliției Rutiere Siret. În urma testării efectuate, a rezultat o alcoolemie de 0,86 mg/l în aerul expirat, motiv pentru care a fost ulterior condus de către echipajul Poliției Rutiere la unitatea sanitară din Siret pentru recoltarea de probe biologice", au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră într-un comunicat.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Aţi folosit aerul condiţionat zilnic în ultima perioadă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰