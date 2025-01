Peste 50 de înscrisuri, sloganuri și chiar urme de gloanțe se pot observa încă pe fațada Universității din București. Procesul de documentare este încă în desfășurare. De exemplu, pe un perete, sub trei straturi de vopsea, scria: "Studenți de la filologie, aici s-a ucis. Călcați cu respect. E sânge".

Specialiștii caută soluții pentru conservarea acestor urme istorice. Mai multe asociații de revoluționari au reclamat faptul că, prin consolidarea și renovarea clădirii, se pierd mărturii importante.

"Am identificat zone cu mărturii lizibile, consemnate fotografic în studiul nostru. Sunt locuri unde există vopsea, sub care este posibil să se ascundă alte mărturii, și am găsit urme de proiectile. Urmele deschise, sub forma unor cratere, au fost acoperite cu niște mortare, intervenție care ar trebui reevaluată. Aceasta este o zonă destul de importantă, unde era scris imnul", a declarat Mircea Căpățână, arhitect al Universității din București.

Refacerea acestui mesaj se va face prin panouri detașabile din sticlă. De asemenea, pentru păstrarea imaginii balconului Universității, se vor crea siluete translucide care să redea momentul istoric.

"Vizitând balconul, să se poată vedea, într-un sistem VR cu ochelari, imaginile de la fenomenul Piața Universității, cu toată mulțimea", a explicat Marian Preda, rectorul Universității din București.

Conservarea istoriei ar fi trebuit luată în calcul cu mult timp înainte, reclamă organizațiile non-guvernamentale

"La Istorie s-au pierdut toate mesajele, deoarece restaurarea este aproape de final. Între timp, noi, societatea civilă, am semnalat încă din martie anul trecut necesitatea păstrării memoriei din '89. Este punctul de plecare al democrației românești", a declarat Mihai Dodu, reprezentant al asociației "Salvați memoria revoluției".

Palatul Universității se întinde pe patru hectare și găzduiește facultățile de Geografie, Matematică, Administrație și Afaceri, Litere, Limbi Străine, Chimie și Istorie. Clădirea a intrat în renovare în anul 2022 și va fi finalizată peste cel puțin cinci ani.

