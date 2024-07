Ora 3 dimineaţa. Liniştea localităţii Finiș din judeţul Bihor este zdruncinată. Speriaţi, oamenii ies imediat din case pentru a vedea ce se întâmplă: "S-a auzit de trei ori bubuind" / "Am auzit o bubuitură şi când am ieşit afară am văzut că a luat maşina foc" / "Am auzit bubitura, dar n-am ştiut ce se întâmplă pănă când am văzut că a ars maşina".

Trei fraţi minori din Bihor, accident cumplit după ce au furat maşina părinţilor

Autorul accidentului cumplit este un adolescent în vârstă de 15 ani. Împreună cu el în maşină sunt şi ceilalţi doi fraţi de 13 şi 9 ani. Copiii au decis să fure maşina părinţilor şi să dea o tură prin localitate. Lipsa experienţei şi-a spus însă imediat cuvântul, iar după câteva sute de metri, fratele cel mare pierde controlul maşinii şi se izbeşte violent de un stâlp de electricitate.

Imediat, automobilul este cuprins de flăcări.

"Au venit pompierii, vai de capul meu, era flacără până sus la stâlp. Că dacă era pe benzină exploda", spune un localnic. Printre apelurile disperate care curg în dispeceratul de la 112, se numără şi cel al adolescentului de 15 ani.

"Cei trei ocupanţi ai maşinii, apelantul însuşi şi alţi doi copii, se autoevacuaseră din autoturism înainte de producerea incendiului, dar că suferiseră răni, aceştia acuzând dureri", a declarat Camelia Roșca, locotenent colonel ISU Crişana.

Mezinul se află în stare gravă

Deşi cei doi fraţi mai mari au scăpat uşor, mezinul se află în stare gravă. Toţi trei sunt transportaţi de urgenţă la spital. "Cel de 9 ani a rămas internat pe Secţia de Terapie Intensivă cu un traumatism abdominal care trebuie urmărit şi monitorizat atent. Cel de 13 ani a suferit o fractură la nivelul antebraţului, a rămas şi el internat la Chirurgie Pediatrică şi cel de 15 ani doar contuzii, în special la membrele inferioare, dar a rămas şi el internat", spune dr. Hadrian Borcea, şef UPU SMURD Bihor.

Vecinii susţin însă că cei trei copii nu s-ar fi aflat la prima lor cursă. Părinții copiilor s-au întors de câteva zile din Belgia, însă nu bănuiau de plimbările nocturne ale acestora.

Poliţia a deschis acum o anchetă.

