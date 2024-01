Vezi și

Ea este Valentina, tânăra care a reuşit să treacă cel mai greu test al vieţii sale, cel al unei tumori cerebrale, care măsura 10 centimetri. După două intervenţii chirurgicale nereuşite, tânără de 23 de ani a refuzat să cedeze în faţa bolii. A mers 900 de kilometri pentru a primi o nouă șansă la viaţă.

Valentina Pavel: Am descoperit că am o tumoare pe creier care nu se putea opera nici prin clasic, nici prin neurochirurgie. S-au meritat aceşti kilometri, pentru ca visul meu să devină realitate. N-aveţi idee cât de mult am visat la acest vis.

După trei ani de chin, visul i-a fost îndeplinit

Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenţă din Iaşi au reuşit să facă o minune şi să-i schimbe viaţa.

Conf. Univ. Dr. Lucian EVA, manager Spitalul Clinic de Urgență din Iași: Pentru început s-a optat pentru un tratament chirurgical, o rezecție maximală a acestei tumori, fapt care s-a și realizat în condiții foarte bune din punct de vedere clinic pentru pacientă. În sensul în care și-a păstrat toate funcțiile motorii și toate funcțiile psihice.

Valentina Pavel: Domnul doctor Eva este o minune de la Dumnezeu pe pământ şi un Rai pe care nu-l pot compara cu nimic, îi mulţumesc că m-a adus din nou la viaţă.

La numai trei zile de la operaţie Valentina demonstrează că este o adevărată luptătoare. S-a recuperat rapid, iar acum priveşte cu optimism spre viitor şi spre momentul în care va începe un nou capitol din povestea vieţii sale.

