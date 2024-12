Deşi Crăciunul aduce pentru mulți bucurie, mese îmbelșugate și cadouri cât cuprinde, pentru o familie dintr-un sat afla la poalele munților Apuseni, sărbătorile sunt umbrite de greutăți. Într-o singură cameră, strânse laolaltă, trăiesc șase suflete, dintre care patru copii. Viața nu a fost prea blândă cu ei, dar cei patru frați sunt o adevărată inspirație pentru întreaga comunitate. Printre ei, o fată de 15 ani, care participă la olimpiade, dar care de Crăciun are doar câteva dorinţe, nu comune pentru cei de vârsta ei - un birou unde să-și poată face temele, o carte şi un atlas geografic.

Ea este Andreea Șimon, unul dintre cei patru copii ai familei din satul Rișculița. Este în clasa a 9-a, şi spre deosebire de alţi colegi de-ai săi, care se remarcă prin ţinute extravagante şi gadgeturi de ultimă generaţie, ea strălucește prin rezultatele sale excelente la învățătură. La fel ca frații ei, își face temele pe o măsuță mică, care abia încape între cele două paturi din odaia lor. "Îmi place mai mult engleza, desenul şi Geografia. Am fost la Olimpiadă anul trecut, a fost bine, am reuşit să iau 89 de puncte. Vreau să cresc şi să-mi ajut familia când sunt mare, după ce reuşesc să termin şcoala. Dacă tot ştiu limba engleză, s-o folosec, poate mă fac profesoară de limba engleză", a declarat Andreea Şimon.

Povestea familiei ei ar putea fi un capitol dintr-o carte plină de curaj și sacrificii

Povestea familiei ei ar putea fi un capitol dintr-o carte plină de curaj și sacrificii. Tatăl, abandonat la naștere, a crescut la casa de copii, iar mama celor patru frați se luptă zilnic cu greutățile, având grijă de fiica cea mare, grav bolnavă. În ciuda tuturor dificultăților, au reușit să își construiască o mică casă, cu o singură cameră și un hol strâmt, dar plină de dragoste și speranță pentru un viitor mai bun. "Ne-am dori o casă mai decentă ca să aibă şi ele camera lor, băiatul la fel, care e mare şi el de acum. Vă dați seama, faci sacrificii, iti iei de la gură, ca să le faci lor", a declarat Ileana Şimon.

Deși viața lor a fost a fost umbrită de încercări grele, pentru familia Șimon, acest Crăciun aduce o schimbare. Emoționați de povestea lor plină de curaj, oameni cu inimă mare s-au unit și au pus mână de la mână pentru a le aduce un strop de fericire, chiar înainte de sărbători. Un gest de iubire care le va umple inimile de speranță și lumină. "Am găsit un arhitect, care va veni şi vă va face măsurătorile, vă va face planul pentru ceea ce v-a cerut Primăria, planul pe ceea ce aveţi voi. Să vă mai facem măcar o cameră la fete, una lui Andrei, şi o cameră vouă. Să fie trei camere", a declarat Silvia Olari, voluntar-campania umanitară "Ajută satul". Cei care doresc să sprijine familia Şimon cu donații sau materiale de construcție sunt încurajați să contacteze voluntarii campaniei "Ajută satul".

