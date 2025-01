În scrisoarea de 12 pagini, Vlad Pascu îşi povesteşte copilăria nefericită, într-o familie plină de conflicte, şi cum anturajul l-a dus pe căi greşite. "Am căzut pradă unui anturaj ce urmează tiparul stereotipic în care este cool să te etalezi şi să faci anumite extravagnţe fără rost, eu căutând, de fapt, în altă parte validarea de care aveam nevoie. Drogurile în ziua de azi sunt mai accesibile decât băutura la care ţi se cere carte de identitate pentru a demonstra că eşti major la casierie", susţine Vlad Pascu.

Judecătoria Mangalia a stabilit pronunţarea în acest dosar pe data de 31 ianuarie

În mod şocant, mărturia lui arată că s-a drogat toată noaptea, iar în momentul în care a fost oprit de poliţie şi dus la secţie, era într-o stare confuză. Ceea ce contrazice declaraţiile şefilor din Poliţie de la acea vreme. "Conducatorul auto nu prezenta semne specifice consumului de substante psihoactive", a declarat Adrian Gluga, şeful IPJ Constanţa pe 28 august 2023. "După ce m-am plimbat cu Mercedesul, într-adevăr am depăşit de câteva ori limita legală, am ajuns la cazare unde am prizat cu ei de pe o farfurie ceva ce mi s-a zis că este "ceva bun". (...) astea fiind întâmplate la ora 23:00 - 00:00. Am fost oprit de un echipaj de poliţie, iar sub scaunul pasagerului s-a găsit o ţigaretă confecţionată cu canabis care nu-mi aparţinea, eu nu am avut nici măcar urme de canabis la rezultatul toxicologic", continuă Vlad Pascu în scrisoarea sa.

A avut în schimb un cocktail de alte şase droguri. Momentul accidentului este descris de Pascu la fel de ...înceţoşat. "Ţin minte cum la ieşirea dintr-o curbă am simţit un impact puternic, parbrizul s-a prăbuşit peste mine şi volanul mi-a sărit din mână în urma impactului. Nici pe aproape gândul că aş fi lovit o persoană. (...) am dedus că ori a fost un obstacol de natură artificială pe drum, ori vreun animal de talie mare ce ar fi încercat să traverseze strada", afirmă Vlad Pascu. "El, de fapt şi de drept, este o victimă a circumstanţelor, el nu poate să iasă din acest univers de proximitate, acest miraj al, până la urmă, neşansei lui. El nu are cum să îşi asume ceea ce a făcut câtă vreme contină să considere că de fapt el este victima unor maşinaţiuni exterioare", a declarat Gabriel Diaconu, psihiatru.

În scrisoarea de 12 pagini, Pascu descrie şi momentul în care a fost adus la Bucureşti, la Parchet, odată cu părinţii lui. Dar nu întâlnirea cu familia l-a marcat. "Mulţimea de cameramani era copleşitoare şi a fost... cred, CEL MAI URÂT moment din viaţa mea", scrie Vlad Pascu, despre data de 14 septembrie 2023, ziua în care a ajuns aici, la DIICOT București. O declaraţie cel puţin cinică despre cel mai urât moment din viața ta, atunci când ai de ales între un accident în care au murit doi oameni și o întâlnire de câteva secunde cu presa.

"Este o oglindă arătată înapoi, o formă foarte ingenioasă de a sugera clemenţă. Uitaţi, onorată instanţă, ce mi-au făcut nemernicii de jurnalişti, nemernica de opinie publică, nenorociţii de părinţi. El consideră că, de fapt, a picat pradă unei uneltiri cosmice din afară el nu are cum să fie vinovat", a declarat Gabriel Diaconu, psiholog. Judecătoria Mangalia a stabilit pronunţarea în acest dosar pe data de 31 ianuarie.

