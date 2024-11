Domeniul Schiabil Şureanu şi-a deschis pârtiile pentru iubitorii sporturilor de iarnă.

"Ne bucurăm foarte mult că am reuşit să deschidem, ca şi anul trecut, în final de noiembrie. Avem un strat de zăpadă de 30-40 de centimetri" "E foarte frumos! Am venit tocmai din Cluj pentru pârtia aceasta. Suntem foarte nerăbdători să ne dăm, prima tură" "Am venit cu familia să schiem şi e frumos, pentru că în Bucureşti nu a nins şi n-am mai văzut de mult", au declarat turiştii.

Cinci pârtii deschise

Datorită stratului nou de omăt depus, turiştii s-au putut bucura de toate cele cinci pârtii deschise.

"Super frumos! Vremea e excelentă, ninge. E admirabil de plăcut!" "Ne bucurăm foarte mult că am ajuns la Şureanu, pentru mine e cea mai faină pârtie din România. Ne bucurăm că e zăpadă multă", mai spun turiştii.

Şi unităţile de cazare s-au pregătit intens pentru a-i primi pe turişti, aşa cum se cuvine.

"După cum vedeţi, suntem într-o lume de basm aici. Îi aşteptăm cu drag! Totul este pregătit pentru ei. Bucatele sunt făcute. Trebuie să vină doar cu voie bună", a declarat Florina Peciu Florianu, administrator pensiune.

Dacă în munţii Şureanu atmosfera a fost una de basm, în Braşov, zăpada le-a dat mari bătăi de cap drumarilor. Şi în judeţul Vâlcea, stratul de zăpadă proaspăt așternută pe şosele le-a dat de furcă angajaţilor care se ocupă de deszăpezire.

