Cum a fost afectată România de cel mai mare eşec IT din toate timpurile

Zboruri anulate pe Otopeni după cel mai mare eşec IT din toate timpurile - Observator

Cozi infernale la check-in şi tabele date peste cap de la o oră la alta. Pasagerii Wizz Air au fost sfătuiţi să vină mai devreme la aeroport cu cel puţin 3 ore. Aşa a arătat vineri dimineaţă Aeroportul Otopeni. De vină a fost un update de software făcut de compania de securitate CrowdStrike din cauza căruia ar fi căzut toată infrastructura Cloud a companiei Microsoft.

Zboruri anulate pe Otopeni, din cauza problemelor informatice de la Microsoft

Mai multe zboruri au fost anulate vineri pe Aeroportul Henri Coandă Bucureşti, din cauza penei informatice înregistrată de sistemul Microsoft, au informat reprezentanţii Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB). După ce Wizz Air a anulat cursa 3059 spre Beauvais (ora de decolare 16:45) şi apoi 3005 Otopeni - Luton, acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu zborurile Aeroitalia 3114 Fiumicino - Henri Coandă şi 3115 Henri Coandă - Fiumicino (13:20).

Articolul continuă după reclamă

În plus, au fost anulate şi zborurile Lufthansa 1652/1653 (19:20) Munchen - Otopeni - Munchen şi TAP Portugal TP 7927 tot către Munchen (plecare 19:20). De asemenea, mai multe curse au anunţat vineri întârzieri la decolare, cum ar fi Wizz Air 3125 către Abu Dhabi - o întârziere estimată de o oră, Wizz Air către Bologna - 48 de minute, Wizz Air 3021 către Tenerife - o oră şi 10 minute, Wizz Air 3099 către Memmingen - 45 de minute, Wizz Air 3199 spre Bari - două ore şi 30 de minute, Wizz Air 3093 spre Dortmund şi Wizz Air 3089 spre Basel - o oră şi 55 de minute fiecare, iar aeronava Turkish Airlines 1044 a decolat spre Istanbul cu o întârziere de 2 ore şi 39 de minute.

Wizz Air a anunţat că sunt aşteptate potenţiale perturbări din cauza întreruperii continue a sistemului IT global al Microsoft şi sfătuieşte pasagerii să ajungă la aeroport cu cel puţin trei ore înainte de ora de plecare programată pentru a avea suficient timp pentru check-in, controlul de securitate şi eventuale proceduri.

"Astăzi, la fel ca toate companiile aeriene, Wizz Air se confruntă cu dificultăţi tehnice extreme cauzate de întreruperea sistemelor IT globale ale unei terţe părţi. Clienţii Wizz Air se pot confrunta cu perturbări în întreaga reţea, serviciile de pe website şi aplicaţiile mobile fiind temporar indisponibile. În timpul întreruperii serviciilor, este oferit check-in-ul gratuit la aeroport. Prin urmare, sfătuim pasagerii să ajungă la aeroport cu cel puţin 3 ore înainte de ora de plecare programată pentru a avea suficient timp pentru check-in, controlul de securitate şi eventuale proceduri de sănătate sau de siguranţă specifice fiecărui aeroport", au transmis reprezentanţii companiei.

Potrivit sursei citate, următoarele servicii online nu sunt disponibile în prezent: website-ul şi aplicaţia mobilă Wizz Air; sistemul de rezervare; sistemul de check-in online şi afişarea cărţii de îmbarcare; centrele de contact - rezervări noi şi modificări ale celor existente.

Nicio companie importantă nu a fost afectată în România

În România, Ministrul Digitalizării a dat asigurări că nicio companie nu a fost afectată. "Nu este vorba de un atac cibernetic ci de un upgrade făcut de compania de securitate CrowdStrike care nu a funcționat. Versiunea mai nouă nu a fost acceptată de sistem și automat a ajuns în situația în care sistemul să se prăbușească. Efectele o să fie mult mai vizibile încă în următoarele zeci de ore. Nu suntem în situația de a avea vreo entitate publică din România sau companie strategică afectată", a spus Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Digitalizării.

Specialiştii vorbesc despre cea mai mare pană în IT de la atacul cibernetic WannaCry din 2017. Asta în timp ce, într-o postare pe platforma X, Elon Musk cataloghează totul drept "cel mai mare eşec IT din toate timpurile" iar un cunoscut consultant de securitate, Troy Hunt, a spus că aceasta "este cea mai mare pană IT din istorie".

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Vi se pare corect raportul calitate-preţ pe litoralul românesc? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰