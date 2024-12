Horaţiu Potra scapă de arest. Şeful mercenarilor lăsat în libertate

UPDATE: Horaţiu Potra nu are voie să părăsească judeţul Sibiu, pe perioada controlului judiciar, conform deciziei Judecătoriei Ploieşti. De asemenea, el nu are voie să folosească sau să poarte arme şi trebuie să "comunice informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă".

Judecătoria Ploieşti, care a decis plasarea sub control, judiciar a lui Horaţiu Potra, impune acestuia ca pe timpul cât se află sub măsura controlului judiciar, să respecte următoarele obligaţii: să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte la IJP Sibiu– Biroul Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.

În plus faţă de aceste măsuri standard pentru persoanele aflate sub control judiciar, Potra are interdicţia de a depăşi limita teritorială a judeţului Sibiu fără încuviinţarea prealabilă a organului judiciar; nu are voie să deţină, să folosească şi să poarte arme şi este obligat "să comunice lunar informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă".

Instanţa de judecată a atras atenţia inculpatului că, "în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive".

Reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au declarat pentru News.ro că procurorii vor contesta decizia de lăsare în libertate a lui Horaţiu Potra, în condiţiile în care soluţia Judecătoriei Ploieşti prin care acesta a fost plasat sub control judiciar nu este definitivă.

UPDATE: Horaţiu Potra, consilier local în municipiul Mediaş, cunoscut drept lider al unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa, a fost pus sub control judiciar, marţi, în dosarul în care se fac cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, orice operaţiuni cu articole pirotehnice şi instigare publică. Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că sub control judiciar a fost pus şi cel de-al doilea inculpat reţinut în acest dosar, Andrei Florin Lup, un tânăr de 22 de ani care se afla la volanul autoturismului Mercedes cu care Potra se îndrepta spre Bucureşti atunci când a fost prins pe raza judeţului Prahova. Decizia Judecătoriei Ploieşti nu este definitivă.

În urmă cu scurt timp, Horaţiu Potra a ajuns la Judecătoria din Ploieşti. Percheziţiile din Mediaş au durat o noapte întreagă, abia spre dimineaţă a fost la sediul Poliţiei Prahova. Asta deşi ordonanţa de reţinere de 24 de ore expirase şi nu se luase o măsură preventivă în ceea ce-l priveşte. A fost adus în faţa judecătorilor tocmai pentru ca aceştia să decidă dacă iau sau nu o măsură preventivă. Vorbim fie despre măsura arestului preventiv, fie despre măsura arestului la domiciliu, fie de control judiciar. Dacă judecătorii nu vor lua niciuna dintre aceste măsuri, Horaţiu Potra va fi un om liber.

Ancheta se extinde de la o zi la alta

Ancheta se extinde de la o zi la alta. Ieri, 9 decembrie, am avut şi alte percheziţii, percheziţii în urma cărora au descoperite sume de bani, lingouri de aur, precum şi arme. Horaţiu Potra şi Călin Georgescu ar fi avut o legătură strânsă. Georgescu a fost întrebat despre acest lucru, dar a negat că l-ar cunoaşte pe Potra.

"Nici vorbă. Am văzut un titlu că a recunoscut că a venit la Bucureşti la îndemnul lui Călin Georgescu. Asta pspun ei. Nu există aşa ceva. Eu ştiu de el. Ştiu cum ştiţi şi dumneavoastră. Eu nu ştiam de el. În sensul că e chestie mai veche. Nu îmi aduc aminte să-l fi întâlnit vreodată. M-am vpzut cu sute, mii de oameni în uiltima săptămână. Nu pot să nu mă văd cu oameni. Repet, a fost acum 2-3 ani", a declarat Călin Georgescu.

