Încătuşat, şi flancat de mascaţi, Horaţiu Potra a ieşit de la audieri cu măsura reţinerii pentru 24 de ore. De la Parchetul Prahova a fost dus în arestul IPJ de la Câmpina. Acuzaţiile care i se aduc sunt negate vehement de avocaţii acestuia. "Instigarea publică pe motivul că ar fi postat ceva la început de decembrie. Ori dacă verificăm pagina de facebook a domnului Horaţiu Potra vedem că singura postare este o melodie, pe care sincer nu am ascultat-o", a declarat Cristiana Mondea, avocata lui Horaţiu Potra. "Dosarul nu are legătură cu ce voia să facă sau nu la Bucureşti. Nici măcar nu e acuzat că voia să meargă la Bucureşti, acuzaţia se referă la nişte postări pe Facebook", a declarat Şerban Moga, avocatul lui Horaţiu Potra.

Ce spun avocaţii

"Acuzaţia se referă la faptul că el mergând spre Bucureşti fost oprit şi că în maşină avea nişte lucruri care se presupune că nu trebuiau să fie acolo. Cine ar putea să considere că un topor, un briceag, o petardă şi două cuţite sunt arsenal?", a declarat Cristiana Mondea, avocata lui Horaţiu Potra. CV-ul lui Horaţiu Potra este însă unul care dă fiori. Un personaj extrem de controversat, fost luptător în Legiunea Străină și lider al mercenarilor români care luptă în Congo. El este şeful gărzilor de corp care i-au asigurat paza lui Călin Gorgescu în campania electorală. Sâmbătă-noapte, a fost interceptat în timp ce se îndrepta spre Capitală, cu 20 de luptători, pe trei rute diferite - Prahova, Dâmboviţa şi Ilfov. Pintre ei, şi fiul său de 18 ani - Dorian Potra. Cel mai probabil, toţi au fost filaţi.

Vezi și

Contrar declaraţiilor avocaţilor, mascaţii au mai găsit uniforme, echipament tactic şi teancuri de bani. Doi dintre şoferi consumaseră amfetamină. Surse din anchetă spun că gruparea lui Potra avea o listă cu numele mai multor politicieni şi jurnalişti, inclusiv adresele lor, pe care ar fi urmat să-i intimideze în cazul în care Călin Georgescu ajungea preşedinte. În prezent consilier local în Mediaș, Horaţiu Potra are un trecut care dă fiori. A terminat armata la o unitate de securitate din Câmpina, iar apoi s-a inrolat în legiunea franceză.

Părăseşte structura de elită franceză şi începe să lucreze pentru un strateg militar de la Paris, apropiat al fostului preşedinte Francois Mitterrand. Următorii cinci ani îi petrece în Orientul Mijlociu în diverse misiuni. Numele Potra ajunge să fie legat apoi de tabere de mercenari şi afaceri cu diamante de zeci de milioane de dolari în Africa. "Nu am făcut nimic ilegal. Toată lumea vorbeşte, toţi au impresia că militarii, mercenarii sunt nişte oameni fără educaţie. Această muncă în domeniul securităţii o fac de peste 30 de ani. Am reuşit să dau de muncă la foarte mulţi români", declara Horaţiu Potra. Sub comanda lui, sute de contractori militari privaţi ajung în Congo. E văzut în anturajul unor înalţi demnitari ruşi de la Bucureşti şi e acuzat de legături cu mercenarii Wagner.

"Aceste informaţii sunt nişte speculaţii. Se face legătura, in 2016 am fost in Africa şi am instruit garda prezidenţială. În perioada aceea nu era Wagner ajuns, dar imediat a intrat. Unii fac legătura că eram pe fişele de plată ale lui Wagner, dar n-are nicio legătură. N-am cunoscut pe nimeni din mişcarea Wagner", declara Horaţiu Potra. În 2010, mascaţii intră peste el într-o operaţiune DIICOT de amploare. "Înarmat cu un revolver cu glonţ pe ţeavă, pregătit să riposteze, efectiv dormea cu acel revolver lângă el. Un tip foarte abil, foarte bine antrenat, un personaj extrem de periculos", declara Traian Berbeceanu.

Horaţiu Potra e anchetat în ţară de mai multe ori, inclusiv pentru ameninţarea unui director Romgaz, însă niciodată nu ajunge în arest. În 2022, se filmează ameninţător într-o pădure. Şi finanţatorul lui Călin Georgescu a dat explicaţii în faţa autorităţilor. Bogdan Peșchir, despre care SRI spune că a plătit un milion de euro către mai mulți utilizatori de TikTok să-l promoveze, a fost audiat de poliţişti, la finalul unor percheziţii maraton care au ţinut o zi şi o noapte. După percheziţii, anchetatorii au ieşit din vila lui Peşchir din Braşov cu saci de documente, mai multe calculatoare şi medii de stocare. Finanţatorul lui Georgescu a fost obligat să transfere 7 milioane de dolari din portofelul electronic în conturile ANABI până când tranzacţiile sale financiare vor fi verificate.

