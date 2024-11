Totul a început când bărbatul a încercat să încălzească apă la subsol folosind o butelie de camping. Situația a scăpat rapid de sub control atunci când flăcările au cuprins butelia de gaz. Bărbatul s-a speriat și a abandonat-o în flăcări.

La un pas de dezastru

"Aveam o damigeană şi trebuia să o spăl, şi să încălzesc apă. Şi am adus butelia. Şi am încălzit apă şi a luat foc butelia. M-am speriat, domnule. De cum am văzut că a luat foc toată, zic gata, acum explodăm​", a povestit bărbatul.

Norocul oamenilor a fost chiar un alt vecin care era în scara blocului la acel moment şi care a intervenit imediat. Acesta a reuşit să stingă focul și să scoată butelia în siguranță afară, prevenind astfel un dezastru.

El a fost şi cel care a alertat autoritățile. După ce pericolul a fost complet îndepărtat, forțele de intervenție au părăsit zona, lăsând locatarii în siguranță. Din fericire, datorită intervenției rapide a vecinului, incidentul nu s-a soldat cu victime sau cu pagube materiale semnificative, deși a provocat panică în rândul locatarilor.

