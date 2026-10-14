Dezastru la biroul de presă din Casa Albă. Noua purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump a avut o apariţie de coşmar la prima întâlnire cu reporterii. A lăudat realizările preşedintelui într-un discurs cu multe ezitări şi gafe şi aproape a luat-o la fugă la sfârşitul conferinţei.

După un început vesel, conferinţa de presă a lui a început să scârţâie. Fosta prezentatoare la televiziunea conservatoare Fox News a dat de înţeles că principala ei misiune este susţinerea necondiţionată a preşedintelui Donald Trump, într-o perioadă în care popularitatea acestuia scade constant.

"Vreau să îi mulţumesc preşedintelui Trump pentru încrederea investită în mine. Mi-am dorit să lucrez pentru el de foarte mult timp", a declarat Katie Zacharia, secretar de presă al Casei Albe.

Apoi a citit lent o listă de realizări cu care se laudă Administraţia Trump.

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"Preşedintele Trump a avut un război istoric de o zi. Pe lângă asta... există 54 de miliarde de dolari legați de conducta și terminalul GNL din Alaska", a mai spus Katie Zacharia, secretar de presă al Casei Albe.

După laude, noua purtătoare de cuvânt a acceptat doar trei întrebări din partea presei de la publicaţii care nu îl critică pe Donald Trump. Nu a ştiut să spună dacă Statele Unite continuă schimbul de informaţii secrete cu Ucraina, dar i-a făcut pe reporteri să râdă când a vorbit despre viaţa de familie.

"Preşedintele meu... scuze, soţul meu... - asta a fost bună! - soţul meu este aici în această săptămână pentru că avem două aniversări în familie", a mai spus Katie Zacharia, secretar de presă al Casei Albe.

Val de ironii

Jurnaliştii americani cu experienţă şi foşti purtători de cuvânt la Casa Albă se întreabă acum un singur lucru. Cât de repede va fi schimbată din funcţie Katie Zacharia.

"Cititul ei este bun pentru un copil de 11 ani. A angajat un elev de clasa a patra să fie secretar de presă", a declarat Jimmy Kimmel, realizator tv.

"Karoline Leawitt, oriunde ai fi, îmi este dor de tine", a declarat Jen Psaki, fost secretar de pesă al Casei Albe.

După numai 15 minute de la intrarea în sală, noua purtătoare de cuvânt a lui Donald Trump a declarat conferinţa încheiată şi a părăsit podiumul în timp ce zeci de jurnalişti strigau întrebări care au rămas fără răspuns.