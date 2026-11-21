Un proces pentru pensie alimentară în Statele Unite a dezvăluit unde au ajuns o parte din banii plătiţi de Administraţială Prezidenţială a României pentru lobby la Washington. Beneficiarul este Jason Miller, un consilier al lui Donald Trump, urmărit de-a lungul timpului şi de controverse.

Veniturile lui Jason Miller - care a fost numit director de comunicare la Casa Albă în primul mandat al preşedintelui Trump, dar care s-a retras în urma unui scandal - au explodat în ultimii ani: de la 900 de mii de dolari în 2023 la 15 milioane, trei ani mai târziu, dezvăluie o anchetă a The Washington Post.

"A câștigat mai mulți bani anul trecut decât în toți cei șapte ani anteriori la un loc. Miller era reprezentant străin înregistrat pentru guvernele Indiei și României și era în discuții pentru a se alătura Casei Albe în calitate de consilier neplătit", a declarat Jesse Dollemore, analist politic.

Legăturile lui Jason Miller cu Donald Trump și influența sa la Washington

Sumele uriaşe încasate au ieşit la iveală în timpul procesului de pentru stabilirea pensiei alimentare. Miller a fost nevoit să depună în instanţă documente financiare, iar printre sursele de venit se numără şi contractul de lobby pentru România, din care ar fi avut câştiguri directe de 300 de mii de euro.

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"Obiectivul general al acestui contract este apărarea și promovarea intereselor strategice ale României, consolidarea Parteneriatului cu Statele Unite și creșterea capacității statului român de a apăra eficient interesele cetățenilor noștri într-un context internațional impredictibil", potrivit Administrației Prezidențiale.

Aproape trei milioane şi jumătate de dolari este valoarea contractului anunţat de Preşedinţia României încă din luna mai a acestui an. Jason Miller a figurat ca reprezentant pentru România până în luna august. Ce a făcut concret, nu este deocamdată foarte clar.

"Probabil vorbesc cu președintele o dată sau de două ori pe săptămână. Poate o dată pe săptămână. Îl sun pe președinte când avem ceva de parcurs sau de discutat și invers. Nu abuzez doar sunând să îl întreb ce mai face. Întotdeauna există un motiv specific când vorbim", a declarat Jason Miller, consultantul lui Donald Trump.

Nicușor Dan explică rolul contractului de lobby în relația cu Statele Unite

"Ca orice contract de lobby, scurtează drumul pentru o întâlnire cu un decident american. Și asta s-a întâmplat la Departamentul de Stat, asta s-a întâmplat la așa-numitul Departament de Război, asta s-a întâmplat la Congres, au fost zeci de astfel de întâlniri care au fost mijlocite prin contract de lobby", a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Miller a renunţat la funcţia de director de comunicare la Casa Albă după ce relaţia sa cu o fostă consileră din campania preşedintelui american, AJ Delgado, a ieşit la iveală. Delgado l-a acuzat pe Miller că a încercat să o convingă să întrerupă sarcina, pentru că și soția lui era însărcinată.