Preşedintele american Donald Trump a graţiat simbolic doi curcani - Freedom şi Feathers -, la Casa Albă, într-o ceremonie tradiţională cu ocazia Zilei Recunoștinței.

Trump a grațiat 2 curcani înainte de Ziua Recunoștinței. Freedom şi Feathers - Profimedia

El a anunţat marţi că le acordă ”o graţiere absolută şi necondiţionată” celor două părsări, potrivit News.ro

”Nu ştiu, este bine. Am auzit mai bine”, a declarat preşedintele american, alături de Prima Doamnă Melania Trump, la anunţarea numelor celor doi curcani graţiaţi.

Articolul continuă după reclamă

Tradiţia graţierii unuia sau a doi curcani înainte de Ziua Recunoștinței a fost lansată în mod oficial în 1989 de către fostul preşedinte republican George H. W. Bush.

Însă originile acestei tradiţii ar avea 150 de ani.

Preşedintele Abraham Lincoln i-ar fi cerut fiului său să graţieze un curcan care urma să fie servit la cina de Crăciun la Casa Albă.

Donald Trump şi-a evocat, la ceremonie, uriaşa Sală de Bal, aflată în construcţie la Casa Albă, al cărei preţ - aproximativ 600 de milioane de dolari - provoacă scandal.

”Din nefericire, timp de 200 de ani, Casa Albă nu a avut instalaţii adecvate pentru a primi invitaţi atât de distinşi”, a declarat el în glumă, arătând curcanii.

”Sunt fericit să anunţ că anul viitor vom avea un loc special, chiar acolo, în această Sală de Bal, mai degrabă mică, care este în curs de construcţie”, a declarat el.

”Vom primi multă lume şi câţiva curcani, anul viitor. Vom face asta înăuntru”, a anunţat el.