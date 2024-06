Război în Ucraina . Trei persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 52 au fost rănite, după ce forţele ruseşti au lansat un nou atac asupra oraşului Harkov . Armata lui Putin s-a folosit de patru bombe ghidate pentru a distruge mai multe clădiri şi magazine. Preşedintele ucrainean spune că, luna aceasta, Rusia a lansat peste 2.400 de astfel de bombe asupra ţării, dintre care 700 numai în Harkov. Mai mult, Volodimir Zelenski a spus încă o dată că Ucraina are nevoie imediată de pachetele de ajutor aprobate de partenerii săi internaţionali.

Bombe ghidate rusești au distrus sâmbătă o clădire de apartamente din al doilea oraș ca mărime din Ucraina, omorând trei persoane, rănind 52 și determinându-l pe președintele Volodimir Zelenski să solicite mai mult ajutor pentru a face față amenințării tot mai mari a rușilor, scrie Reuters.

Imaginile postate online au arătat părți ale clădirii de apartamente cu cinci etaje în ruine, cu ferestre sparte, balcoane distruse și moloz împrăștiat în jurul unui crater pe sol.

Atac cu bombe ghidate, în Harkov: 3 morți și 52 de răniți

Procurorii din regiunea Harkov, în estul Ucrainei, au evaluat bilanțul victimelor la trei morți și 52 de răniți în atacul de la mijlocul după-amiezii, inclusiv trei copii răniți. Guvernatorul regional Oleh Syniehubov a declarat că patru dintre cei răniți sunt în stare gravă.

"Această teroare rusească prin bombe ghidate trebuie și poate fi oprită. Avem nevoie de decizii ferme din partea partenerilor noștri pentru a ne permite să oprim teroriștii ruși și aviația militară rusă chiar acolo unde se află", a scris Zelenski pe Telegram. Mai târziu, în discursul său video nocturn, liderul de la Kiev a declarat că forțele ruse au folosit peste 2.400 de bombe ghidate asupra țintelor ucrainene numai în luna iunie, dintre care aproximativ 700 au vizat Harkov. El a declarat că, după ce Congresul SUA a aprobat cu întârziere un pachet de ajutor important în aprilie, aprovizionarea cu arme a Ucrainei a redus devastarea și frecvența atacurilor cu rachete și că același lucru trebuie făcut acum pentru a respinge aceste bombe.

Ucraina și SUA au semnat luna aceasta un acord bilateral de securitate cu o durată de 10 ani, menit să consolideze apărarea Ucrainei împotriva Rusiei și să apropie Ucraina de aderarea la NATO.

Clădiri distruse azi-noapte, în regiunea Kiev, după ce ruşii au lansat un atac cu rachete

Două persoane au fost rănite şi zeci de clădiri rezidenţiale şi alte clădiri au fost avariate într-un atac cu rachete ruseşti asupra regiunii Kiev, peste noapte, a declarat duminică şeful administraţiei de stat a regiunii, citat de Reuters. Dintre cele trei rachete lansate de Rusia, sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au distrus două peste regiunea Kiev, a declarat duminică comandantul forţelor aeriene ucrainene Mikola Oleşciuk.

În declaraţia sa pe aplicaţia de mesagerie Telegram, Oleşciuk nu a spus ce s-a întâmplat cu cea de-a treia rachetă. Resturile căzute au rănit două persoane care nu au necesitat spitalizare, a declarat Ruslan Kravcenko, şeful administraţiei din regiunea Kiev, pe Telegram.

Resturile au deteriorat, de asemenea, şase clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje şi peste 20 de case private, a adăugat Kravcenko. În plus, au fost avariate şi o benzinărie, o farmacie, o clădire administrativă şi trei maşini din regiune. Kievul, regiunea înconjurătoare şi alte câteva din Ucraina au fost sub alerte de raid aerian timp de aproximativ o oră, duminică dimineaţa, începând cu ora locală 4:50 a.m. Martorii Reuters au spus că au auzit mai multe explozii în şi în jurul Kievului, la momentul respectiv, în timp ce sistemele de apărare aeriană loveau armele aeriene.

