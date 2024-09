A murit Maggie Smith. Actriţa cunoscută pentru seria Harry Potter și Downton Abbey avea 89 de ani

O legendă a teatrului şi filmului britanic, Maggie Smith a câștigat două premii Oscar de-a lungul carierei sale, pentru "The Prime of Miss Jean Brodie" în 1970 și "California Suite" în 1979.

"Cu mare tristețe trebuie să anunțăm moartea lui Dame Maggie Smith. Ea a murit liniștită la spital în această dimineață, vineri, 27 septembrie. O persoană extrem de privată, a avut alături prietenii și familia la sfârșit. Lasă în urmă doi fii și cinci nepoți care au iubit-o şi care sunt devastați de pierderea mamei și bunicii lor extraordinare", au anunţat cei doi fii ai ei Toby Stephens și Chris Larkin.

Personalitate marcantă a teatrului şi cinema-ului britanic, Maggie Smith a cucerit inimile unui larg public internaţional cu rolul sarcasticei, dar fermecătoarei contese văduve Lady Violet, din serialul ''Downton Abbey''. Două premii Oscar, patru premii Emmy, trei Globuri de Aur, un premiu Tony, şapte premii BAFTA pentru interpretare, Maggie Smith a obţinut un număr impresionant de distincţii, care îi subliniază talentul său atât pe scenă, cât şi pe marele sau micul ecran.

De-a lungul unei cariere prolifice, ''dame Maggie'' a interpretat partituri diverse, o maică stareţă, alături de Whoopi Goldberg, în ''Sister Act'' (1992), profesoară de ''transfigurări'' în seria filmelor ''Harry Potter'', o supraveghetoare nevrotică în ''Room with a View'' (1985) sau o femeie fără adăpost în ''The Lady in the Van'' (2015).

Actriţa a fost o supravieţuitoare a cancerului la sân, cu care a fost diagnosticată în 2007, filmând pentru seria ''Harry Potter and the Half-Blood Prince'' (2009) în timp ce făcea chimioterapie. Maggie Smith a fost diagnosticată cu boala Basedow, afecţiune autoimună a tiroidei care provoacă de asemenea exoftalmie (proeminenţa globilor oculari în afara orbitelor, n.red). A avut doi fii, actorii Chris Larkin şi Toby Stephens, din căsătoria cu Robert Stevens.

