Nimeni nu s-a gândit că ieșirea lui din casă avea să fie ultima. Băiatul cu ochii limpezi și mari nu s-a mai întors niciodată acasă. Sora lui mai mică știe că el este la spital. Îl așteaptă zilnic. Dar el este deja pe drumul fără de întoarcere. Vineri, adolescentul a fost condus pe ultimul drum,

Pe drumul fără de întoarcere

În urmă cu o săptămână, Mihai a ieșit din casă, spunându-i mamei că se duce să facă o plimbare cu un prieten. Deși mama a încercat să îl împiedice, parcă având o presimțire, copilul a vrut să iasă. Îl chema moartea.

„Niște copii de la școală mi-au spus că a fost foarte așa de vesel la școală cum niciodată nu a fost, dar eu m-am simțit rău toată ziua, m-a durut capul și am stat mai mult în pat. A zis că iese să facă plimbare. I-am zis, Mihăiță, nu pleca că este frig, o să mergi mâine. El a zis că ia scurta tatălui său că este mai caldă, mai ales că tatăl nu era acasă. A plecat și înapoi nu a mai venit. Fetița de 6 ani crede că este la spital și așteaptă să-l aducă înapoi, dar cum să-l aducă!?..”, a povestit mama tânărului pentru Canal 5.

Pe drumul spre casă, Mihai a fost lovit de primarul din Boldurești, Nisporeni. Bărbatul, despre care se crede că era băut, nu a stat pe gânduri și nu a coborât să îi acorde primul ajutor, ci a fugit. Alături de el, s-ar fi aflat, susține presa din Moldova, și soția lui, care îi fusese profesoară lui Mihai. Imediat după accident, edilul a fugit cu maşina, a scos plăcuţele de înmatriculare şi le-a montat pe un alt autoturism absolut identic cu cel care ar fi provocat accidentul. Ulterior, mai precis seara trecută, a înscenat un alt accident rutier, în care a implicat maşina cu care lovise copilul. Poliţiştii au pus cap la cap informaţiile şi aşa şi-au dat seama că de fapt este vorba despre primar.

S-a urcat băut la volan

Martor la tragedie a fost prietenul lui Mihai, alături de care se afla. „Am văzut că mașina circulă cu viteză destul de mare și ne-am ferit pe partea stângă. Mihai era cu mânecile goale, că îi era frig și ținea mâinile în scurtă. Am crezut că e mâna și am vrut să-l apuc de mână, mă gândeam că are vreo șansă să-l scap, dar mașina l-a lovit și l-a aruncat foarte tare. Aveam ambii pasiune pentru motoare. Am zis că la vară să mergem împreună să lucrăm să ne cumpărăm câte unul, dar nu ne-a reușit..”.

Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv pentru primar. Între timp, Consiliul Superior al Procurorilor a venit cu o reacție, după ce în spațiul public a fost vehiculată informația, potrivit căreia, edilul Nicanor Ciochină, reținut după ce ar fi accidentat mortal minorul, ar fi fost ajutat să ascundă urmele accidentului de fratele său, care este șeful adjunct al Procuraturii Nisporeni.

„Era băut. Spun că el venea de undeva de la un banchet de la Nisporeni. Trebuia să oprească. Poate dacă se oprea și-i acorda primul ajutor, poate scăpa”, mai spune cu amar mama lui Mihai, printre lacrimi.

