Acord între Trump și Putin, cu beneficii pentru Turcia. Anunțul făcut de Ankara

Turcia va primi o parte din motorina rusească destinată piețelor internaționale, în baza unui acord convenit cu președintele american Donald Trump, a anunțat ministrul turc al Energiei. În paralel, Ankara își pregătește extinderea producției de gaze naturale din Marea Neagră, cu obiectivul de a reduce dependența de importuri și de a-și consolida securitatea energetică.

Ankara consideră înțelegerea importantă pentru propria securitate energetică, într-un moment în care încearcă să își diversifice sursele de aprovizionare, scrie Mediafax care citează Reuters.

Ankara va primi o parte din motorina rusească

Bayraktar a explicat că Rusia impusese în ultimele luni restricții asupra exporturilor de motorină, pe fondul problemelor cu care s-a confruntat, iar noua înțelegere deschide posibilitatea unor livrări și către Turcia.

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"În urma discuțiilor pe care le-am avut, vom lua o parte din acea motorină pentru Turcia", a declarat ministrul pentru postul Kanal 7.

Oficialul nu a precizat ce cantitate ar urma să ajungă în Turcia și nici când vor începe livrările.

Ankara își acoperă o parte din necesarul energetic prin importuri din Rusia, dar cumpără resurse și din Iran, Azerbaidjan și alte țări. În paralel, autoritățile turce încearcă să diversifice aprovizionarea prin acorduri cu Statele Unite și alți parteneri.

Înțelegerea privind motorina a atras critici din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a unor oficiali europeni și chiar a unor politicieni republicani din Statele Unite.

Turcia pregătește o creștere masivă a producției de gaze din Marea Neagră

Bayraktar a prezentat, în același timp, planurile Ankarei pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră.

Turcia intenționează să pună în funcțiune o a doua platformă plutitoare de producție în primul trimestru din 2028. Odată cu aceasta, producția zilnică de gaze din Marea Neagră ar urma să ajungă la 45 de milioane de metri cubi.

Prima platformă, Osman Gazi, a fost trimisă sâmbătă în Marea Neagră. Autoritățile estimează că aceasta va permite aproape dublarea producției zilnice de la zăcământul Sakarya, de la aproximativ 9,5 milioane la 20 de milioane de metri cubi.

Cea de-a doua platformă ar urma să adauge încă 25 de milioane de metri cubi pe zi.

„Trei din patru locuințe” ar putea folosi gaze produse în Turcia

Potrivit ministrului Energiei, atingerea pragului de 45 de milioane de metri cubi pe zi ar însemna că gazele extrase intern ar putea acoperi consumul echivalent pentru trei din patru gospodării din Turcia.

Miza este importantă pentru Ankara, în condițiile în care țara rămâne puternic dependentă de importuri. Turcia a consumat anul trecut aproximativ 59 de miliarde de metri cubi de gaze naturale, în timp ce producția internă s-a ridicat la numai 3,1 miliarde de metri cubi, cea mai mare parte provenind din zăcământul Sakarya.

Separat, Bayraktar a anunțat că operațiunile de explorare a hidrocarburilor planificate în largul coastelor Pakistanului au fost amânate cu aproximativ șase luni, pe fondul efectelor regionale ale războiului din Iran.