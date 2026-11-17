O navă-fantomă, abandonată după un atac cu drone în apele ucrainene şi care a plutit timp de două luni în derivă, a eşuat ieri pe plaja Vadu din Constanţa. Este primul vas care ajunge pe ţărmul românesc de la începutul războiului din Ucraina. Cargoul "Mariam M", sub pavilion tanzanian, are 100 de metri lungime şi este acum blocat pe un banc de nisip, la doar câțiva zeci de metri de linia țărmului, lucru care îngreunează operaţiunile de remorcare.

Căpitania Constanţa i-a cerut proprietarului navei, o companie de transport maritim din Turcia, să-şi ridice epava de la Vadu cât mai curând. Un remorcher va încerca să repună vasul pe linia de plutire şi să-l tragă până într-un şantier naval pentru evaluarea pagubelor şi pentru reparaţii.

Cât costă remorcarea navei

Această navă a fost atacată din aer în apele teritoriale ucrainene pe data de 17 septembrie, iar pe 14 noiembrie vasul a rămas fără ancoră după aceasta s-a rupt astfel că a plutit în voia sorţii. Ieri şi-a schimbat traiectoria spre ţărmul românesc şi s-a apropiat de plaja din Vadu.

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Este chiar la intrarea Biosfera Delta Dunării. Vorbim despre un vas lung cât un teren de fotbal. Dezeşuarea şi remorcarea costă până la 50.000 de euro dacă îl duci într-un port din România şi creşte până la 100.000 de euro dacă vorbim despre un şantier din Turcia. E primul vas care ajunge pe ţărmul românesc de la începerea războiului.