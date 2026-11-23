O leoaică a evadat și se plimbă printr-un cartier din Istanbul, Turcia. Un localnic a descoperit-o duminică seara și a alarmat autoritățile. Animalul a fost găsit, dar nu a putut fi capturat.

O leoaică a evadat și se plimbă printr-un cartier din Istanbul: "E mai mare decât un câine" - Profimedia / imagine ilustrativă

O leoaică este liberă în districtul Sarıyer din Istanbul, potrivit imaginilor furnizate luni de Clash Report pe platforma X. Duminică seara, un locuitor a raportat prezența unui leu în zona Uskumruköy. Ulterior, camerele de supraveghere au confirmat prezența animalului periculos.

Autoritățile nu au spus de unde a evadat leoaica

Echipele de jandarmi și cele specializate în fauna sălbatică au localizat leoaica într-o zonă împădurită a cartierului. Experții au folosit drone echipate cu camere avansate. De asemenea, ei au avut o tentativă de capturare a animalului cu tranchilizante. Operațiunea care a avut loc luni, la prânz, a eșuat. Căutările continuă, mai anunță autoritățile care i-au îndemnat pe locuitori să rămână în case. Oficialii au precizat că prioritatea este capturarea animalului în viață.

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Autoritățile nu au spus de unde a evadat leoaica. Operațiunea a început duminică seara după ce un cetățean a anunțat că a văzut leul circulând liber prin Istanbul. El spune că în jurul orei 21.00 a început să circule un zvon privitor la leu. Turcul a urcat în mașină și a început să se plimbe prin zonă. La un moment dat, leoaica a apărut chiar în fața mașinii. "La început, m-am speriat puțin. Era ceva mai mare decât un câine. Toate animalele au început să se agite", a precizat martorul.