Actorul Tom Wilkinson a murit la 75 de ani. A jucat în "The Full Monty" şi "Shakespeare In Love"

Actorul britanic Tom Wilkinson, cunoscut pentru filme precum The Full Monty (Goi Puşcă), Shakespeare In Love şi The Best Exotic Marigold Hotel, a murit, sâmbătă, la vârsta de 75 de ani, relatează BBC.