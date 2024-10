Actriţa Teri Garr a murit la 79 de ani. A devenit cunoscută din filmele "Tootsie" şi "Young Frankenstein"

Actriţa nominalizată la Oscar Teri Garr, cunoscută din filme precum "Young Frankenstein", "Close Encounters of the Third Kind" şi "Tootsie", a încetat din viaţă la vârsta de 79 de ani, a anunţat marţi managerul ei, transmite Reuters.