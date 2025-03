Administraţia Trump publică noi documente despre asasinarea lui John F. Kennedy. Nu ar exista nimic care să schimbe concluzia actuală

Multe dintre dosarele referitoare la asasinarea lui JFK au fost deja divulgate, inclusiv o tranşă de 13.000 de documente publicate în timpul administraţiei Biden. Cu toate acestea, multe dintre documentele publicate marţi fuseseră redactate anterior. Trump a declarat luni că "oamenii aşteaptă de zeci de ani" să vadă cele 80.000 de pagini de documente legate de asasinarea lui Kennedy. La scurt timp după preluarea mandatului, el a semnat un ordin executiv prin care a ordonat publicarea a mii de dosare legate de asasinarea lui Kennedy, Robert F. Kennedy şi Martin Luther King Jr.

Asasinarea lui Kennedy a alimentat mult timp teoriile conspiraţie

Documentele au fost postate pe site-ul web al Arhivelor Naţionale marţi seara. Este posibil să dureze ceva timp până când cercetătorii care au studiat asasinarea lui JFK vor putea parcurge cele 1.123 de documente nou postate, care au fost identificate doar prin numere de înregistrare şi nu prin descrieri. Dar nu există niciun indiciu că dosarele vor conţine vreo informaţie bombă, potrivit unui om care a văzut deja multe dintre documente.

Tom Samoluk a fost director adjunct al Assassination Records Review Board, o comisie guvernamentală formată în anii 1990 pentru a studia documentele legate de asasinat. Între 1994 şi 1998, el şi o echipă de zeci de persoane au reexaminat o mulţime de documente pentru a fi făcute publice. Din ceea ce a analizat, nu există nimic care să schimbe concluzia actuală a asasinării lui Kennedy: că un pistolar singuratic, Lee Harvey Oswald, a fost responsabil de moartea sa.

"Colecţia de înregistrări pe care am revizuit-o, marea majoritate a cărora au fost publicate - unele au fost păstrate clasificate în întregime sau parţial - dacă despre asta vorbim, atunci nu există nicio armă fumegândă", a declarat Tom Samoluk pentru CNN într-un interviu telefonic. "Dacă ar fi existat ceva care să atingă miezul asasinatului, Comisia de revizuire l-ar fi publicat la mijlocul anilor '90. Aşadar, există o idee despre ceea ce sunt înregistrările", a continuat el.

Directorul Serviciului naţional de informaţii, Tulsi Gabbard, a declarat că înregistrările conţin "aproximativ 80.000 de pagini de înregistrări clasificate anterior care vor fi publicate fără redactare". Există documente suplimentare, a adăugat, care sunt "reţinute sub sigiliul instanţei sau pentru secretul Marelui Juriu, iar înregistrările care fac obiectul secţiunii 6103 din Codul fiscal intern, trebuie să fie desecretizate înainte de publicare".

Arhivele Naţionale colaborează cu Departamentul de Justiţie pentru a accelera desecretizării acestor documente, a adăugat Tulsi Gabbard. Larry Sabato, un politolog de la Universitatea din Virginia care a scris "The Kennedy Half-Century: The Presidency, Assassination, and Lasting Legacy of John F. Kennedy", a avertizat că publicul ar putea fi dezamăgit de lipsa dezvăluirilor. "Eu vă spun doar că vom afla lucruri, dar s-ar putea să nu fie vorba despre asasinarea lui Kennedy şi oamenii care se aşteaptă, ştiţi, să rezolvăm cazul după 61 de ani, vor fi amarnic dezamăgiţi", a spus Sabato.

Asasinarea lui Kennedy a alimentat mult timp teoriile conspiraţiei, la unele dintre acestea dând glas chiar Trump. Acesta este unul dintre motivele pentru care a fost creată Comisia de revizuire pe care Samoluk a condus-o - pentru a evalua dacă înregistrările legate de asasinat ar putea fi făcute publice. Samoluk a recunoscut că nu a văzut toate înregistrările care ar putea fi publicate. De exemplu, luna trecută, FBI a declarat că a descoperit aproximativ 2.400 de noi înregistrări legate de asasinarea lui JFK în urma unei noi verificări, ca urmare a ordinului executiv al lui Trump.

De asemenea, Samoluk a declarat că ar putea exista şi alte înregistrări la alte agenţii care, de asemenea, nu au fost publicate şi care ar constitui o nouă grămadă de documente nevăzute anterior de comisia sa. El a mai spus că ar putea exista puncte de interes în înregistrările rămase, care ar ajuta la completarea lacunelor din cunoştinţele existente, inclusiv informaţii de la CIA legate de mişcările lui Oswald înainte de asasinatul din 22 noiembrie 1963.

În 2023, Arhivele Naţionale şi-au încheiat revizuirea documentelor clasificate referitoare la asasinat, 99% din înregistrări fiind puse la dispoziţia publicului, a relatat anterior CNN. Preşedintele Joe Biden a publicat apoi un memoriu care certifica faptul că arhivarul a finalizat revizuirea şi a afirmat că restul documentelor autorizate să fie declasificate au fost puse la dispoziţia publicului - respectând un termen limită stabilit anterior.

În ciuda promisiunilor anterioare ale preşedinţilor, inclusiv Trump, de a face publice aceste documente, CIA, Pentagonul şi Departamentul de Stat încă mai deţin documente pe care au refuzat să le facă publice. Justificarea pentru care aceste documente rămân clasificate provine în mare parte din eforturile de a proteja identitatea surselor confidenţiale care sunt încă în viaţă sau ar putea fi în viaţă şi de a proteja metodele.

În timpul primului mandat al lui Trump, acesta a fost de acord să nu elibereze întreaga tranşă de documente legate de asasinarea lui Kennedy, la cererea agenţiilor de securitate naţională. Însă, în campania electorală din 2024, Trump a declarat că va elibera restul documentelor.

