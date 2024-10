De două zile, regiunea Valencia e o vale a morţii. Puhoaiele au făcut cel puţin 158 de victime. Zeci de oameni sunt în continuare daţi dispăruţi. Nici de soarta a cel puţin 16 români nu se mai ştie nimic. Iniţial, rudele au anunţat autorităţile că nu reuşesc să ia legătura cu 22 de conaţionali. Ministerul Afacerilor Externe a anunţat că şase persoane care erau de negăsit până în această dimineaţă sunt în siguranţă.

16 români dispăruţi după potopul din Spania

"Sună, te rog, la 112 că nu scăpăm de aici". Sunt ultimele cuvinte pe care le-a auzit Petruţa, de la părinţi. Agsina Sandu şi Florin Costel Bedna, ambii de 57 de ani, erau în parcul Natural Albufera, la 10 km de Valencia, când viitura i-a înconjurat.

Vezi și

"Ieşiseră din casă. Apa avea deja doi metri. Era un vânt foarte puternic. Nu ştim cum au ieşit şi au reuşit să se urce pe furgonetă. A ajuns şi cumnatul meu, a mers aproape şase kilometri printr-o viitură extremă. A găsit elicopterul deasupra furgonetei. Nu au găsit pe nimeni pe furgonetă", povesteşte Petruţa Sandu.

Fiica celor doi face acuzaţii grave. 12 ore ar fi trecut până când echipele de salvare ar fi ajuns în zonă, spune ea. "Serviciile de urgenţă pe care le-am sunat toată noaptea s-au concentrat mai mult pe centrul oraşului. Le-am spus locaţia exactă a părinţilor, au ajuns la 10 dimineaţa", mai spune femeia.

Paiporta e cel mai afectat oraș din regiune. Aici cel puţin 45 de oameni şi-au pierdut viaţa. Paiporta, o suburbie cochetă a Valenciei, a fost transformată peste noapte într-o zonă desprinsă din Asia îndepărtată. Oameni plini de noroi umblă pe străzi în căutarea ajutoarelor trimise, toate subsolurile sunt pline de măl, străzile blocate de maşini. Totul e distrus aici.

Oameni luaţi pe sus de valurile de noroi

Acolo, localnicii au surprins scene incredibile cu oameni luaţi pe sus de valurile de noroi care au ajuns la un metru şi jumătate. Unii au fost salvaţi în ultima clipă. Acest bărbat a supravieţuit după ce s-a prins de frânghiile aruncate de la balcon.

În alt loc, o femeie a reuşit cu ultimele puteri să se agaţe de un cordon făcut din cearşafuri. Din cauza ploilor şi a viiturii de proporţii biblice, micile străzi s-au transformat în canale. În doar câteva minute, apa a crescut până la înălţimea unui adult, se văd semne pe clădiri. A luat pe sus maşini cu oameni înăuntru. Sunt în continuare zeci de dispăruţi în toată regiunea.

La scenele dramatice au fost martori şi numeroşi români, care au povestit Observator prin ce au trecut. "În jumătate de oră, mai puţin de o oră, apa era până la genunchi. Străzi închise, şosele închise. Nu puteam să vorbim cu nimeni. Poliţia nu răspundea. Sunam la numărul de urgenţă din Spania", povesteşte Alina Georgiana Chiriac, româncă stabilită în Spania.

"Sunt foarte multe persoane dispărute. Au găsit cadavre. E o zonă catastrofică. De la balcon de la mine vedeai pur şi simplu cum apa lua oamenii... Strigătele de ajutor, neputinţa că nu poţi ajuta pe nimeni. Strigătele acelea de ajutor nu o să le uit niciodată", spune Edi Tănase, român stabilit în Spania. Viitura i-a îngropat afacerea. "Noi aveam un bar la 400 de metri de casă, nu mai putem face nimic. Asta a mai rămas din bar. Doi metri de apă!", arată el.

Furtuna denumită a secolului s-a abătut cu puterea unui uragan peste Comunitatea Valenciană. S-au înregistrat precipitaţii record de peste 630 de litri pe metrul pătrat. A plouat în opt ore cât pentru un an iar apa care s-a revărsat cu furie de pe versanţi a măturat totul în cale.

"Maşina fiului meu e la 2 metri sub apă, în garaj, pe a mea a luat-o apa din faţa blocului. Am fost toată toată noaptea fără curent. Suntem plini de norou, supăraţi, necăjiţi, am pierdut multe", spune Aura Albert, româncă stabilită în Spania.

În urma puhoaielor a rămas prăpăd

Viitura a rupt autostrada. Mai bine de patru poduri sunt puse la pământ, lăsând localităţi izolate, fără apă şi fără curent. În mijlocul dezastrului, au fost şi momente în care viaţa a triumfat. Un bebeluş a fost salvat dintr-o casă izolată cu ajutorul elicopterului. Şi aceşti copii din Paiporta au supravieţuit datorită curajului pe care îl are acest bărbat. A spart geamurile blocului şi i-a dus în siguranţă pe cei mici.

Într-o altă înregistrare, un român s-a filmat în timp ce împinge cu TIR-ul său un şofer care risca să fie acoperit de ape în maşină. Până să ajungă salvatorii la ei, sinistraţii au format echipe de voluntari. 10 km merg pe jos cu lopeți şi găleți cu apă ca să ajute unde e nevoie.

Bilanţul inundaţiilor pare să fie cel mai grav din Europa ultimilor 3 ani. În 2021, 185 de persoane au murit în Germania. Imaginile cu locurile afectate, surprinse înainte şi după furtună, arată amploarea dezastrului. La fel şi fotografiile făcute de sateliţii NASA cu oraşul Valencia înainte şi după potop dau fiori. Apele au acoperit o bucată bună din zona în care trăieşte a doua cea mai mare comunitate de români din Peninsula Iberică. De altfel, şi la Bucureşti a fost constituit un comitet de criză.

Locuitorii din zonele afectate arată cu degetul spre oficialii spanioli. Primul avertisment prin sistemul de alertă ar fi venit la aproape 2 ore de când casele le erau deja inundate şi la mai bine de 12 ore după ce meteorologii emiseseră cod roşu de inundaţii. Deşi se ştia încă de marți dimineață de dezastrul ce urma să lovească, abia spre seară a fost înființat organismul regional însărcinat cu coordonarea serviciilor de urgență.

Sunt cel puțin 39 de arestați pentru jafuri în centre comerciale din zonele afectate de pagube

Ce este "DANA", fenomenul care a lovit Spania

Fenomenul meteo extrem care a lovit regiunea Valencia este numit de spanioli "DANA", un acronim pentru depresiune izolată la altitudine. Concret, un front de aer rece se stabilizează la peste 9 mii de metri altitudine şi creează o zonă de presiune atmosferică scăzută. Când aerul polar se întâlnește o masă de aer cald, se formează furtuni violente.

Pericolul încă n-a trecut, avertizează guvernul. Serviciul meteo spaniol a emis incă o alertă de cod rosu. Furtuna se îndreaptă spre Catalonia. Peste 60 de drumuri sunt încă blocate, iar autorităţile anunţă că circulaţia feroviară nu se reia minimum două săptămâni.

"În primul rând, după această întâlnire, aș dori să informez cetățenii care locuiesc în Valencia și, de asemenea, în Castellón, că Furtuna continuă și, vă rog, să rămâneți acasă, nu ieşiţi afară, stați în casă şi fiţi atenţi la toate apelurile serviciilor de urgență, ascultaţi toate cerințele, toate recomandările. În acest moment, cel mai important lucru este să protejăm cât mai multe vieți", a declarat premierul Spaniei.

Guvernul de la Madrid a anunţat trei zile de doliu naţional. La Palatul Regal din Capitală, s-a ţinut un moment de reculegere pentru victimele inundaţiilor catastrofale.

Cristi Popovici Like Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume. ➜

Întrebarea zilei Ce faceţi cu medicamentele expirate? Le arunc direct la coş Le duc la punctele de colectare

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰