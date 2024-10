Peste 100 de morţi în urma inundaţiilor devastatoare din Spania. Coşmarul continuă: Nu ieşiţi din case, pericolul nu a trecut

Imaginile surprinse în timpul potopului care a lovit regiunea Valencia, unde trăiesc peste 100.000 de români, pot fi cu greu privite. Zeci de oameni au fost luaţi de ape, printre ei 22 de conaţionali despre care rudele şi prietenii nu mai ştiu nimic. Din datele de până acum, între persoanele decedate în inundaţiile din Spania nu se află români, a declarat joi Marcel Ciolacu. Autorităţile spaniole încearcă să afle dacă mai sunt în viaţă. După ce salvarea pe cale aeriană, adică a celor refugiaţi pe acoperişuri şi terase, s-a încheiat, oficialităţile au reluat căutările la sol.

Pedro Sanchez: Nu ieşiţi din case, pericolul nu a trecut

"În primul rând, după această întâlnire, aş vrea să informez cetăţenii care locuiesc în provincia Valencia şi în Castellon că fenomenul DANA continuă. Îi rog să rămână în locuinţe şi să respecte toate indicaţiile transmise de serviciile de urgenţă. În acest moment, este cel mai important să menţinem în siguranţă cât mai multe vieţi posibil", a declarat premierul spaniol Pedro Sanchez.

Imaginile surprinse de locuitorii din Valencia şi din localităţile apropiate sunt înfricoşătoare: oameni luaţi de viitură - care imploră să fie salvaţi din valurile uriaşe de noroi - şi victime pentru care nu se mai poate face nimic. "M-am refugiat în această plantă. Nu e nimic în jurul meu. E ca şi cum aş fi în mijlocul mării".

Pradă furiei apelor au căzut şi autoturismele. iar vântul a bătut cu forţa unui uragan. Vântul a răsturnat un camion peste cabina unui român în Valencia. "Doamne, Dumnezeule! A picat pe mine camionul! Un vânt foarte puternic, la un moment dat un val de apă ca un tsunami a venit aşa.dintr-o dată. A răsturnat camionul peste o maşină. A fost piatră cât oul de găină", potrivit unui şofer român.

Apa a intrat în mii de locuinţe. "Subsolurile au fost toate inundate, casele până la jumătate de metru. Cantitatea de apă care şiroia pur şi simplu peste tot prin casă. Am trăit la un moment dat o închidere intr-un ceaun, un vas foarte mare, norii erau atât de denşi. ceva aproape irespirabil, simţeai că tragi apă pe nas", povesteşte un român. "S-a întrerupt şi electricitatea, apa la fel. Ieri am fost sunaţi de la şcoala fetiţei să o luăm. Am fost informaţi că în şcoală au rămas 60 de copii, cadre didactice, n-au mai putut să iasă din şcoală", mărturiseşte o altă româncă.

Ce a lăsat în urmă potopul de proporţii biblice

Viitura a rupt autostrada. Mai bine de patru poduri sunt puse la pământ, lăsând localităţi izolate, fără apă şi fără curent. Pentru cei bătrâni și neajutorați a fost cel mai greu. Imaginile din acest azil sunt dramatice. Bunici captivi în scaune cu rotile, îngroziţi că vor sfârşi înghiţiţi de ape. În unele zone, au căzut şi 630 de litri de precipitaţii pe metrul pătrat. A plouat în 24 de ore cât pentru un an întreg, spun specialiştii.

Autorităţile au trimis deja în zonă morgi portabile și câini pentru a localiza eventualele cadavre, prinse în noroi. Peste o mie de militari au fost trimişi la misiuni de salvare. Transportul feroviar de mare viteză a fost suspendat până duminică. Un tren de mare viteză, cu peste 300 de pasageri, a deraiat în Andaluzia. Pe aeroportul din Valencia, zeci de zboruri au fost redirecţionate sau anulate. Un pod s-a prăbuşit sub forţa năucitoare a apei. În alt loc, viiturile au smuls o dubiţă de pe şosea şi au aruncat-o într-o casă.

Văzut de sus, dezastrul provocat de revărsarea apelor a dat fiori autorităţilor. Au fost declarate trei zile de doliu naţional, iar Pedro Sanchez urmează să viziteze astăzi zonele devastate din Valencia. Premierul a promis că va ajuta victimele să-şi reconstruiască locuinţele distruse şi, dacă este necesar, vor fi folosite şi resurse europene.

"Îi rog pe cetăţeni să nu lase garda jos. Dana continuă să facă ravagii şi încă nu putem declara încheiat acest episod devastator. Există o alertă portocalie în Andaluzia, dar şi în comunitatea Valenciană, în Aragon, în Castilla şi Leon, în Cataluna, Navrro, Rioja", a declarat premierul Pedro Sanchez.

Furtuna teribilă a fost atribuită unui fenomen cunoscut sub numele de gota fría sau picătura rece. "Diferenţa mare de temperatură dintre cele două mase de aer, plus apa caldă de pe Mediterana şi din vestul Oceanului Atlantic au făcut ca această furtună să fie extrem de puternică, să aducă nori foarte dezvoltaţi, ploi diluviale, grindină mare şi vânt cu putere de uragan", a explicat meteorologul Simona Căpşună. Furtuna devastatoare se îndreaptă acum spre nord-estul ţării.

