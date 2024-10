Ultimul miting electoral al Kamalei Harris s-a transformat într-o paradă a celebrităţilor de la Hollywood. Actori şi cântăreţi şi-au anunţat sprijinul pentru candidata democrată la prezidenţiale. Donald Trump, pe de altă parte, a primit două lovituri de imagine importante. Este acuzat că a agresat sexual un fotomodel iar despre cel mai bogat susţinător al său, miliardarul Elon Musk, se spune că are legături directe cu Vladimir Putin.

Peste 23 de mii de oameni au venit la mitingul de campanie al Kamalei Harris din Georgia, un stat swing care poate întoarce balanţa în ziua votului şi în care Donald Trump este favorit. Printre cei veniţi să mobilizeze electoratul s-a numărat şi celebrul artist Bruce Springsteen, câştigător a 20 de premii Grammy. "Donald Trump vrea să fie un tiran al Americii. Nu înţelege această ţară, istoria ei, ce înseamnă să fii american!", a spus Bruce Springsteen.

Pe scenă a urcat şi Samuel Jackson. Mai sunt doar 10 zile până la alegeri, iar Kamala Harris mizează pe voturile comunităţii afro-americane ca să-l învingă pe Trump. "Am realizat că în această Americă a lui Donald Trump, nu există niciun vis care să semene cu mine. Vrem un preşedinte care crede că Visul American este pentru toată lumea!", a declarat Tyler Perry, actor. "Am mai văzut filmul ăsta de groază înainte. Sub nicio formă nu o să „facem America măreaţă din nou“ ! Nu ne întoarcem în trecut!", a spus şi Samuel L. Jackson, actor.

Fostul şef de stat Barack Obama a fost însă cel care a pus tunurile pe Donald Trump. Timp de un sfert de oră, l-a atacat constant pe republican. "Nu avem nevoie de încă 4 ani cu un om care vrea să fie rege, care vrea să fie un dictator care-şi pedepseşte inamicii. Nu de asta aveţi nevoie în vieţile voastre", a spus Barack Obama, fostul preşedinte al SUA.

Trump a reluat tema principală: imigraţia ilegală

În paralel, Donald Trump era prezent la un miting din Arizona. Acolo, republicanul a reluat tema principală a campaniei lui prezidenţiale - lupta împotriva imigraţiei ilegale.

"Statele Unite sunt o ţară ocupată, dar în curând nu o să mai fie. 5 noiembrie 2024 va fi numită Ziua Eliberării! Imediat după ce-mi voi depune jurământul, voi lansa cel mai mare program de deportare din istoria Americii. Voi salva fiecare oraş din Statele Unite care a fost invadat şi cucerit. O să-i băgăm pe aceşti criminali însetaţi de sânge la închisoare sau o să-i dăm afară din ţară cât de repede putem!", a spus Donald Trump.

Şi dacă mesajul lui Trump nu prinde la jumătate din electoratul american, potrivit ultimelor sondaje, ideile sale par să îi placă lui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin spune că dorinţa lui Trump de a pune capăt conflictului din Ucraina este sinceră şi neagă acuzaţiile că ar fi ţinut legătura cu el în ultimii 4 ani. "Am fost acuzaţi că Trump ar avea, cumva, conexiuni cu Rusia. Din câte ştiu, în urma unei investigaţii chiar din Statele Unite, toată lumea a ajuns la concluzia, inclusiv cei din Congres, că este un nonsens uriaş", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

Mai nou, presa americană îl acuză pe miliardarul Elon Musk, susţinător al lui Trump, că este în contact permanent cu Vladimir Putin de cel puţin 2 ani. Preşedintele rus i-ar fi cerut să nu activeze sateliţii SpaceX în Taiwan - un favor pentru China.

Trump este şi în mijlocul unui nou scandal sexual

Trump este şi în mijlocul unui nou scandal sexual. Un fotomodel şi fostă iubită a miliardarului Jeffrey Epstein, mort în închisoare după ce a fost condamant pentru pedofilie, susţine că a fost agresată sexual de Trump în urmă cu 30 de ani. "Imediat cum a ajuns în faţa mea, m-a tras spre el şi şi-a pus mâinile pe mine şi nu şi le mai lua", a spus Stacey Williams, fotomodel.

Chiar dacă o parte din sondajele electorale o dau câştigătoare pe muchie de cuţit pe Kamala Harris, casele de pariuri primesc sume exorbitante de la cei care sunt convinşi că Trump va câştiga alegerile. Un investitor francez a pariat peste 35 de milioane de dolari că republicanul va câştiga un nou mandat.

