Răzbunarea lui Putin pentru ATACMS. Reacţia României, după ce americanii au închis ambasada din Kiev de teama unui atac masiv

Război în Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe a anunţat, miercuri, că Ambasada României la Kiev şi-a redus activitatea din cauza situaţiei de securitate. "Având în vedere evoluţiile de securitate din Ucraina, în coordonare cu misiunile diplomatice ale celorlalte state aliate şi membre UE, Ambasada României la Kiev a luat măsuri suplimentare în vederea asigurării protecţiei personalului, activitatea fiind limitată la acţiuni cu caracter de urgenţă", a transmis, miercuri, Ministerul de Axterne, într-un comunicat de presă. Potrivit MAE, "situaţia este monitorizată permanent şi, în consultare şi cu autorităţile ucrainene, măsurile vor fi adaptate în funcţie de evoluţii".

SUA au explicat de ce au închis ambasada de la Kiev: Ruşii ar putea ataca cu drone şi rachete

Statele Unite şi-au închis temporar ambasada de la Kiev, după ce au primit ceea ce afirmă a fi "informaţii specifice privind un potenţial atac aerian semnificativ pe 20 noiembrie".

Închiderea Ambasadei SUA are legătură cu amenințarea unui atac rusesc combinat cu drone și rachete, în prezent nu se menționează amenințarea unui atac nuclear, relatează siteul ucrainean Ukrainska Pravda, citând surse diplomatice.

"Închiderea ambasadei este legată de o alertă aeriană, inclusiv de posibila amenințare crescută a unui atac combinat de drone și rachete, așa cum s-a întâmplat recent. Continuăm să monitorizăm situația, lucrând cu partenerii noștri ucraineni", a transmis sursa citată.

Intrebată dacă închiderea ambasadei are legătură cu schimbarea doctrinei nucleare a Rusiei și scăderea pragului pentru un atac nuclear, sursa a subliniat că închiderea ambasadei "este legată de amenințarea unui atac aerian". Cetățenii americani sunt sfătuiți să urmărească știrile din presa locală, să afle dinainte unde se află cele mai apropiate adăposturi și, în cazul unei alerte aeriene, să coboare imediat în adăpost.

Ruşii ar putea lansa un atac aerian masiv drept răzbunare pentru ATACMS

Într-o schimbare majoră de politică, Joe Biden a autorizat duminică Ucraina să folosească rachete balistice fabricate de SUA pentru atacuri în Rusia. Moscova a confirmat marţi că Ucraina a atacat pentru prima dată teritoriul rus cu rachete ATACMS. Ucrainenii ar fi lovit un depozit de muniţie din Briansk, care adâpostea inclusiv armament nord-coreean. Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, în atac ucrainenii au utilizat 6 rachete ATACMS.

Potrivit unui buletin de război difuzat de agenţiile de presă ruse, cinci rachete au fost doborâte, iar o a şasea a fost avariată iar fragmentele au căzut în perimetrul unei instalaţii militare din regiunea Briansk fără a provoca victime sau pagube materiale. Impactul a produs totuşi un incendiu, scrie Reuters.

Preşedintele Volodimir Zelenski nu a confirmat dacă atacul asupra depozitului rusesc a fost efectuat cu ATACAMS, dar a asigurat că Ucraina are capacități cu rază lungă și le va folosi. "Fără detalii inutile. Ucraina are capacități cu rază lungă de acțiune, există drone cu rază lungă de acțiune de producție proprie, acum avem Neptun (rachetă) cu rază lungă de acțiune.... Acum avem ATACMS. Le vom folosi pe toate".

Armata ucraineană a declarat că a lovit marţi dimineaţă un depozit mare de muniții din regiunea rusă Briansk, dar nu a specificat arma folosită. Un oficial ucrainean care a vorbit sub protecţia anonimatului a confirmat pentru The New York Times utilizarea rachetelor ATACMS.

Siteul ucrainean RBK a relatat anterior că armata ucraineană a atacat pentru prima dată marţi dimineaţă un obiectiv militar situat pe teritoriul Federaţiei Ruse cu rachete americane ATACMS. "Într-adevăr, pentru prima dată am folosit rachete balistice ATACMS pentru a lovi teritoriul rus", au afirmat sursele citate, adăugând că ţinta, o infrastructură militară situată în oraşul Karacev, la 150 de km de graniţa cu Ucraina a fost lovită cu succes.

La câteva ore după atac, președintele Vladimir Putin a anunţat că a semnat decretul prin care a coborât pragul pentru folosirea armelor nucleare, o mișcare planificată pentru a arata că Moscova ar putea răspunde agresiv la atacurile ucrainenilor pe teritoriul Rusiei cu rachete americane.

