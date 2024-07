Una dintre aripile spitalului pentru copii s-a prăbuşit într-un nor de praf în câteva secunde, după ce a fost bombardată. În interior, imaginile sunt greu de privit. Un bloc operator abandonat în mjlocul unei operaţii. Incubatoarele în care erau ţinuţi nou-născuţii zac goale, la fel şi paturile din care părinţi disperaţi i-au luat pe micii pacienţi şi au fugit la adăpost. "Am auzit prima explozie, a fost foarte aproape! Am reacționat repede. Fiica mea a început să țipe. Am fugit în secție. Ni s-a spus să coborâm la subsol. Am plecat cu fiica mea pe coridor și atunci a fost a doua explozie", a declarat Inna Bereznytska, mama unui copil.

Dezorientaţi şi înspăimântaţi, alţi părinţi au ieşit în stradă cu copiii în braţe. Trotuarul s-a transformat în sală de tratament. Mai mulţi pacienţi măcinaţi de boli grave au fost îngrijiţi de medici pe asfalt. În paralel, cu mâinile goale şi halatele pline de sângele victimelor, doctori şi asistenţi au început să sape sub dărâmături după supravieţuitori, ajutaţi de rudele copiilor. "Nu puteam să cred că s-ar putea întâmpla așa ceva, că ar putea exista atacuri la un spital cu copii bolnavi! Este greu de descris în cuvinte!", a declarat Inna Bereznytska, mama unui pacient.

Cel puţin doi oameni au murit şi şapte au fost răniţi în bombardamentul de la spitalul de copii. Rusia neagă atacul. Susţine că peste clădire au căzut resturile unor rachete antiaeriene ucrainene, dar nu a prezentat dovezi. În altă parte a Kievului, armele Moscovei au distrus un bloc şi au lăsat în urmă zeci de morţi şi răniţi. Președintele Volodimir Zelenski susţine că Rusia a tras 40 de rachete în ținte din toată Ucraina. Atacurile au fost date şi cu hipersonice Kinjal, unele dintre cele mai avansate arme rusești, care zboară cu o viteză de 10 ori mai mare decât sunetul, motiv pentru care sunt greu de interceptat.

