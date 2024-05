Vezi și

Tentativa de jaf a avut loc în noaptea de 3 spre 4 mai, în orașul italian Cattolica, din nordul ţării. Lucian Mihălțan, un cunoscut interlop din Timișoara, a fost membrul bandei care şi-a asumat misiunea de a arunca în aer bancomatul.

Metoda "marmota" l-a lăsat pe român fără braţ

A folosit asa-zisa metodă marmota sau Devil's Pizza, adică a strecurat un material explozibil în fanta bancomatului. Dar deflagrația a avut loc mai devreme decât se aștepta. Suflul exploziei i-a retezat braţul drept din umăr.

Carabinierii, care au venit de urgenţă, l-au găsit într-o baltă de sânge, părăsit de complicii săi.

"Mihălţan este un interlop extrem de periculos, cu multe fărădelegi la activ: a plănuit asasinarea unui jurnalist incomod şi a fost dat în urmărire generală, după ce anul trecut a fost condamnat definitiv, pentru furt. Făcea parte dintr-o gruparea de crimă organizată din vestul României care dădea spargeri în vile de lux. A fost închis şi eliberat, iar mai apoi a fugit din ţară", transmite Bianca Iacob, reporter Observator.

Medicii i-au salvat viaţa, dar nu şi braţul

Anchetatorii încearcă acum să afle de la el cine a mai participat la tentativa de jaf. Metoda folosită pentru a arunca în aer bancomatul a fost născocită de temuta mafie italiană N'Drangheta.

Amedeo Consales, carabinier italian: Imaginați-vă o lopata mică și îngusta, cu o înălțime de mai puțin de 1 cm, de metal, are un mâner care este împins printr-o rețea și introdus cu forța in interiorul distribuitorului de bani, are o siguranță lungă care permite declanșarea de la distanță, deci în siguranță pentru cei care operează, apoi explozia provoacă spargerea bancomatului.

Fenomenul a fcut ravagii şi în România

În 2019, o serie de explozii la bancomate a zguduit Timișoara, Arad sau Brașov la interval de câteva săptămâni. Jafuri similare au fost şi în sudul ţării, în Teleorman, Giurgiu şi Călăraşi. Totul a culminat cu un atac chiar în centrul Bucureștiului.

Ioan Buda, şeful IGPR: Este o metodă importată. Am avut sau avem vreo două sau trei reţele care sunt în lucru. O reţea a fost destructurată... care acţiona undeva în Timişoara.

Polițiștii constatau atunci ca ţara a fost împărțită în trei zone de bandele de criminali, şcolite în Italia. În 2022, ţinta au fost bancomatele din Mamaia şi Castelu. Aici, deflagrația a spulberat inclusiv geamurile secției de poliţie din apropiere.

Vinovaţii au fost prinşi după un nou jaf cu explozie, la Constanţa. Printre ei se număra şi Katia Sanginesi, o italiancă de 55 de ani, membră a temutei N'Drangheta. Doi ani mai târziu s-a întors roata. Interlopii români au început să arunce bancomate în peninsulă.

"Înainte de atacul din regiunea Emiglia Romana, în aceeaşi zonă în Italia au mai fost două spargeri după acelaşi scnariu. Primul bancomat a fost aruncat în aer pe 24 martie - la 3.30 noaptea şi, pentru a scăpa, hoţii au înnegrit camerele de supraveghere. Iar pe 26 martie - tâlharii au luat 16 mii de euro" transmite Bianca Iacob, reporter Observator.

Un raport Europol arată că bandele de infractori români activează în prezent în tot vestul Europei. Au şi particularitatea lor - nu primesc în rândurile lor criminali de alte naţionalităţi.

