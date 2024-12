Atac cu cuţitul într-o şcoală din Croaţia. O fetiţă a fost ucisă, iar alte şase persoane au fost rănite de un tânăr de 19 ani

Ministrul Sănătății, Irena Hristić, a declarat că atacatorul are peste 18 ani, în timp ce presa a relatat că acesta are 19 ani. Imagini video publicate de presa croată arată copii fugind din clădirea școlii și un elicopter medical aterizând în curtea școlii.

Prim-ministrul Andrej Plenković a declarat la începutul ședinței de guvern că este „consternat” de incident și că autoritățile încă lucrează pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat. Plenković a menționat că mai mulți copii au fost transportați la diverse spitale din Zagreb. Televiziunea de stat HRT a informat că atacatorul a intrat în școală, s-a dus direct în prima clasă pe care a găsit-o și a atacat copiii.

Astfel de atacuri în școli sunt rare în Croația. În luna mai a anului trecut, un adolescent din Serbia a deschis focul într-o școală din Belgrad, ucigând nouă colegi și un paznic al școlii.

Martorii descriu scene şocante

„Am văzut oameni alergând pe stradă, strigând "țineți-l". Am văzut un bărbat alergând panicat și strigând "uite-l, e acolo, e plin de sânge. Are mâinile pline de sânge. Are un cuțit, a fugit în centrul medical". Apoi câțiva dintre noi am alergat spre clădire. Și, în același timp, au apărut forțele speciale şi au înconjurat locul din toate părțile.

În cele din urmă, i-am văzut scoțându-l cu o ambulanță. Părea dezorientat, avea fața însângerată și părul ciufulit, poate era sub influența drogurilor. Dar foarte dezorientat, de parcă nu știa ce i se întâmplă,” a declarat un bărbat care lucrează la o companie aflată vizavi de școala unde a avut loc tragedia, potrivit site-ului Vecernji.

Părinţii acuză poliţia că nu a oferit informaţii despre incident

Părinții acuză autoritățile, în special poliția, că nu au oferit informații clare despre incident, lăsându-i să afle detalii doar din surse neoficiale. Conform relatărilor părinților și martorilor, mass-media și publicul au aflat despre eveniment mai degrabă din relatările elevilor, părinților, trecătorilor sau altor persoane de la fața locului decât dintr-o comunicare oficială.

Rețelele sociale au fost rapid inundate de speculații și informații contradictorii cu privire la atac, gravitatea rănilor, situația victimelor și comportamentul elevilor – unii sărind pe fereastră, alții rămânând blocați în clasă.

În tot acest timp, poliția nu a oferit nicio declarație oficială timp de aproape o oră, refuzând să confirme sau să infirme informațiile care circulau. Reprezentanții autorităților au continuat să susțină că strâng date de la fața locului, însă lipsa de comunicare a alimentat confuzia și îngrijorarea în rândul părinților și al comunității, potrivit Dnevnik.

