"O persoană a fost ucisă în urma atacurilor ocupantului asupra Harkovului. Opt persoane au fost rănite", a anunţat guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, în urma unui atac masiv cu rachete al Rusiei asupra oraşului. Douăzeci şi două de lovituri ruseşti au fost înregistrate la Harkov, avariind un spital, clădiri rezidenţiale şi o instalaţie industrială, a declarat la rândul său primarul Ihor Terehov în comentarii televizate.

Ucraina cere "mai mult ajutor" din partea Occidentului

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunţat că şapte persoane sunt "în prezent spitalizate în capitală". Clădirea unei staţii de metrou din capitala Ucrainei, folosită ca adăpost, a fost avariată, a mai declarat primarul Vitali Kliciko pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Valul de lovituri lansate de Rusia vineri asupra mai multor oraşe din Ucraina arată că ţara are nevoie de "mai mult ajutor" din partea comunităţii internaţionale, a considerat Andri Ermak, şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean, citat de AFP. Rusia a folosit și rachete Kh-22/32. Au fost folosite aproximativ 18 bombardiere strategice Tu-95 pentru lansarea rachetelor.

Purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, Iuri Ihnat, confirmă amploarea fără precedent a atacului rusesc în această dimineață. "Nu am văzut niciodată atât de multe ținte pe monitoarele noastre simultan". Potrivit lui Iuri Ihnat, Rusia a lansat astăzi toate tipurile rachete, cu excepția celor Kalibr. "Inamicul a lansat un atac la scară largă folosind diferite arme. De fapt, au lansat de toate... cu excepția rachetelor de croazieră Kalibr. Am văzut rachete hipersonice Kinjal și alte rachete balistice, rachete antiaeriene S-300 și rachete de croazieră, care sunt încă pe radarul nostru. În plus, au fost folosite și drone de atac Shahed", a declarat Iuri Ihnat.

"Facem tot posibilul pentru a ne consolida scutul aerian. Dar lumea trebuie să vadă că avem nevoie de mai mult ajutor şi mijloace pentru a opri această teroare", a scris Ermak pe reţeaua socială Telegram.

