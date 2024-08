"Bagă-mi o doză mare!" Ultimele cuvinte ale lui Matthew Perry înainte să moară în jacuzzi. Era la a treia injecţie în acea zi

Documentele depuse la tribunal în procesul privind moartea lui Matthew Perry dezvăluie că actorul îşi făcuse a treia injecţie cu ketamină din ziua respectivă, pe 28 octombrie 2023, când a murit. Ketamina este un anestezic şi halucinogen prescris doar pe bază de rețetă, dar care a devenit popular pentru că este utilizat off-label, adică în alte scopuri, cum ar fi tratarea depresiei și anxietăţii, decât în cele recomandate de autorităţie medicale.

Când s-a urcat pe 28 octombrie anul trecut în jacuzzi-ul din curtea vilei sale din Los Angeles, Matthew Perry a rostit cinci cuvinte care aveau să-i ducă în cele din urmă moartea: "Bagă-mi o doză mare!" . Se referea la o doză mai mare de ketamină, care i-a fost şi fatală. După câteva ore, actorul din Friends a fost găsit cu fața în jos în jacuzzi. Medicii l-au declarat mort la fața locului, iar un medic legist a stabilit ketamina drept cauza principală a decesului.

Rechizitoriul prin care au fost puse sub acuzare cinci persoane în legătură cu moartea actorului dezvăluie detalii despre ultima zi din viața lui Matthew Perry, despre lupta sa de zeci de ani cu dependența de droguri, dar şi despre rețeaua de trafic cu ketamină de la Hollywood.

Articolul continuă după reclamă

Medici și experți au declarat pentru BBC că în ultimii ani, odată cu creșterea popularității ketaminei, piața a explodat. S-au înmulţit clinicile de unde poate fi cumpărată, precum şi serviciile online care oferă acces ușor la astfel de medicamente pe bază de rețetă, dar şi piaţa neagră.

"Este foarte ușor de obținut, fie că este la negru sau pe bază de rețetă. Am celebrități care primesc rețetă de la mine pentru ea. Este super ușor, deloc greu", a declarat pentru BBC doctorul David Mahjoubi, președinte al Consiliului American al Medicilor pentru Ketamină.

O rețea subterană

Autoritățile federale au spus că ancheta lor în cazul morții lui Matthew Perry a scos la iveală "o vastă rețea infracţională subterană" de traficanţi de droguri care au distribuit cantități mari de ketamină în Los Angeles. Documentele poliţiei detaliază ultimele luni de viață ale lui Matthew Perry și cum a evoluat de la tratamente cu ketamină făcute la o clinică specială pentru depresie și anxietate, unde un medic i-a administrat medicamentul și a monitorizat efectele secundare, la dependența care l-a determinat să apeleze la "medici fără scrupule" și la o rețea de dealeri de stradă.

Perry a fost deschis cu privire la dependența sa de droguri care a început cu zeci de ani în urmă chiar de pe vremea când îl juca pe Chandler Bing în "Friends". Dar în cartea sa autobiografică "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing", publicată în noiembrie 2022, mărturisea că a scăpat în sfârșit de dependenţă. În plus, o femeie le-a spus anchetatorilor că ea credea că Perry nu mai luase droguri timp de 19 luni.

Undeva în acea perioadă, a început să primească tratament intravenos cu ketamină. Experții spun că istoricul de dependență al lui Perry l-a "ajutat" să devină rapid pasionat de acest medicament. Ancheta federală a constatat că Perry a cumpărat zeci de fiole de ketamină pe care a dat mii de dolari cu două luni înainte de moartea sa. În cele trei zile înainte de moartea sa, asistentul său i-a făcut de cel puțin șase ori pe zi injecții cu ketamină.

Cine sunt cele cinci persoane acuzate

Cinci persoane au fost arestate în cadrul anchetei, dintre care trei au pledat deja vinovate pentru conspirație. În total, cei cinci sunt vizaţi de 23 de capete de acuzare în legătură cu moartea lui Perry.

Kenneth Iwamasa : Asistentul personal al lui Perry a pledat vinovat pentru conspirație la distribuirea de ketamină care i-a cauzat moartea actorului. El a recunoscut că l-a ajutat pe Perry să facă rost de ketamină și i-a injectat în mod repetat drogul, inclusiv doza care l-a ucis.

: Asistentul personal al lui Perry a pledat vinovat pentru conspirație la distribuirea de ketamină care i-a cauzat moartea actorului. El a recunoscut că l-a ajutat pe Perry să facă rost de ketamină și i-a injectat în mod repetat drogul, inclusiv doza care l-a ucis. Doctorul Salvador Plasencia : Un medic acuzat că i-a furnizat lui Perry cantități mari de ketamină, i-a injectat de mai multe ori medicamentul, inclusiv într-o parcare publică, și l-a învățat pe asistentul său cum să-i injecteze doze. El a pledat nevinovat la toate acuzațiile aduse împotriva lui în acest caz.

: Un medic acuzat că i-a furnizat lui Perry cantități mari de ketamină, i-a injectat de mai multe ori medicamentul, inclusiv într-o parcare publică, și l-a învățat pe asistentul său cum să-i injecteze doze. El a pledat nevinovat la toate acuzațiile aduse împotriva lui în acest caz. Doctorul Mark Chavez : Un medic care a pledat vinovat la acuzaţia de conspirație pentru traficul cu ketamină. El a recunoscut că i-a vândut ketamină doctorului Plasencia, inclusiv medicamente pe care le-a deturnat de la o clinică de ketamină.

: Un medic care a pledat vinovat la acuzaţia de conspirație pentru traficul cu ketamină. El a recunoscut că i-a vândut ketamină doctorului Plasencia, inclusiv medicamente pe care le-a deturnat de la o clinică de ketamină. Jasveen Sangha, "Regina Ketaminei" : un dealer stradal despre care ancheta poliiei spune că era cunoscută ca distribuitoare în rândul celebrităților și clienților importanţi. Ea este acuzată că a furnizat drogurile care l-au ucis în cele din urmă pe Perry. În locuinţa ei, autorităţile au descoperit un adevărat magazin de medicamente, zeci de flacoane de ketamină și mii de pastile. Ea a pledat nevinovată pentru toate acuzațiile din acest dosar.

: un dealer stradal despre care ancheta poliiei spune că era cunoscută ca distribuitoare în rândul celebrităților și clienților importanţi. Ea este acuzată că a furnizat drogurile care l-au ucis în cele din urmă pe Perry. În locuinţa ei, autorităţile au descoperit un adevărat magazin de medicamente, zeci de flacoane de ketamină și mii de pastile. Ea a pledat nevinovată pentru toate acuzațiile din acest dosar. Eric Fleming: Un intermediar despre care autoritățile spun că a primit droguri de la Jasveen Sangha pe care le-a dat mai departe lui Perry și asistentului său. El a pledat vinovat.

Medicii care nu pot refuza vedetele

Numeroși medici și experți arată cu degetul spre relația toxică dintre celebrităţi și medici. "Tratamentul VIP nu este, de obicei, cel mai bun tratament", a declarat pentru BBC Dr. Gerard Sanacora, directorul Programului de Cercetare a Depresiei, de la Universitatea Yale. "De asemenea, medicii sunt oameni și, în ciuda faptului că depun jurământul lui Hipocrat, nu toată lumea îl respectă", a adăugat el, admiţând că medicii pot "pierde perspectiva atunci când au un client VIP" și există promisiuni că va primi invitații la petreceri sau donații pentru programe de cercetare sau organizații de caritate.

Dr. Mahjoubi, care operează două clinici de ketamină în California, inclusiv una din Los Angeles, a declarat pentru BBC că este greu de păstrat limite atunci când pacienţii sunt celebrități. El mărturisit că tratează o vedetă, pe care nu a identificat-o, căreia i-a oferit numărul său de telefon mobil în caz de urgență. Pacientul respectiv "încearca în mod constant să-mi ceară favoruri, "hei, completeză-mi rețeta" și era duminică seara." "I-am spus: "Uite, te rog să-mi dai email în caz de legătură medicală" și l-am blocat", a spus doctorul Mahjoubi.

Ketamina, susţine el, a devenit un drog de petrecere pentru vedetele care cred că este mai sigură decât cocaina, asociată cu droguri letale precum fentanilul. Un alt medic din Los Angeles, care operează mai multe clinici pentru managementul durerii, o altă afecțiune pentru care este prescrisă ketamina, a numit răspândirea tratamentelor pe bază de ketamină drept noul "vest sălbatic". Toată lumea vrea să fie "medic al vedetelor aici", a explicat doctorul. Unii oferă chiar tratamente gratuite sau își închid clinica sau cabinetul pentru a oferi acces privat, în speranța că pacientul celebru va posta despre tratament pe rețelele sociale.

"Există vedete care sunt pasate de la medic la medic și sunt certuri pentru ele", a adăugat medicul, numind-o "o relație ciudată" și un model de afaceri "tulburător". "Multe dintre aceste vedete sunt "obișnuite să li se spună "da"", a spus el. "Dacă nu, vor merge la altcineva care le va oferi ceea ce vor."

Garrett Braukman, director executiv la Alta Centers, un centru de reabilitare și detoxifiere de la Hollywood susţine că aproximativ 20% până la 30% dintre pacienții săi lucrează în industria filmului. El a spus că a observat o creștere a dependenței de ketamină, dar că nu depășește dependenţa de substanțele tradiţionale precum alcoolul, cocaina și opioidele.

"Oamenii intră adesea în artă din cauza lucrurilor pe care le-au experimentat, multe dintre ele sunt traume", a explicat Braukman. Când o combini cu cultura drogurilor destul de "normalizată" în Los Angeles și accesul la celebrități, "este rețeta perfectă pentru dependență", a spus el.

Nouă epidemie pe bază de rețetă?

O simplă căutare pe Google pentru "prescripție cu ketamină" arată zeci de reclame la servicii online care promovează beneficiile "terapiei psihedelice" pentru a trata boli de la depresie și anxietate până la boala Lyme și durerea cronică. Pentru a obține medicamentul unele siteuri oferă un abonament de la 100 dolari pe lună. Problema este că medicamentul nu este aprobat pentru a trata aceste afecțiuni.

Administrația Americană pentru Alimente și Medicamente, agenția de reglementare responsabilă cu aprobarea medicamentelor, a aprobat ketamina doar pentru anestezie generală, utilizată sub supravegherea unui medic. În 2019, FDA a aprobat un medicament sub formă de spray nazal care conţine ketamină pentru a trata depresia, dar trebuie să fie însoţit de terapie suplimentară și administrat sub supravegherea directă a unui medic.

De asemenea, medicul trebuie să monitorizeze pacientul timp de două ore după fiecare administrare pentru potențiale efecte secundare, care includ halucinații, senzația de pierdere a contacului cu realitatea și creșterea tensiunii arteriale.

Experţii susţin că aceste clinici online au exploatat o zonă gri din lege pentru a vinde ketamină direct consumatorilor, pentru tratarea altor boli. Reglementările FDA vizează companiile farmaceutice care "produc, distribuie sau ambalează", dar nu restricționează noile start-up-uri, cum ar fi clinicile online de "wellness". "Este un lucru foarte complicat, este aproape o lacună", a comentat doctorul Sanacora pentru BBC.

Cu două săptămâni înainte de moartea lui Perry, FDA a avertizat consumatorii cu privire la utilizarea off-label (n.r. pentru alte boli decât pentru ce a fost aprobat) a ketaminei, menţionând că "lipsa monitorizării efectelor adverse... de către un furnizor de servicii medicale la fața locului poate pune pacienții în pericol". Medicii și experții spun că piața a luat amploare în timpul pandemiei, când s-au înmulţit serviciile de sănătate online, clinicile și îngrijirea la domiciliu.

Un alt medic a spus pentru BBC, sub protecţia anonimatului, că unele dintre aceste companii "nu vor ca oamenii să se însănătoşească", ci mai degrabă să păstreze pe abonamente pe bază de rețetă, prin care banii să curgă. "A scăpat de sub control", a spus el.

Doctorul Sanacora, care a studiat și cercetat modul în care ketamina poate fi utilizată pentru a trata depresia, a spus că există multe dovezi ale eficacității medicamentului, dar există şi riscuri şi multe necunoscute. Potrivit medicului, nu este clar dacă numărul supradozelor a crescut, deoarece guvernul nu monitorizează decesele legate de ketamină, aşa cum o face pentru abuzul de cocaină, heroină și opioide. Uneori, urma medicamentul nici măcar nu este testată în timpul autopsiilor. "Sunt multe lucruri pe care nu le știm", a spus el.

Anne Milgram, şefa Administrației pentru controlul drogurilor, a spus că agenția vizează medicii care prescriu excesiv ketamină sau atunci când nu este necesar. Ea a comparat ketamina cu debutul epidemiei de opioide în SUA. "Acesta, din păcate, este un episod tragic (n.r. moartea lui Matthew Perry) pe care l-am văzut şi la începutul epidemiei de opioide, când mulți americani au devenit dependenți de substanțe controlate în cabinetele medicilor și prin intermediul medicilor iar apoi s-au transformat și în dependență în stradă."

Ți-a plăcut acest articol? Like | 2 voturi

Întrebarea zilei Preferaţi să cumpăraţi în rate sau să aşteptaţi până vă permiteţi să plătiţi integral? În rate Plată integrală

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰