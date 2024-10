Video Biden a discutat cu Netanyahu după uciderea liderului Hamas, Yahya Sinwar: "Sper ca războiul să se încheie curând"

Preşedintele SUA, Joe Biden, care a ajuns joi seara în Germania, a declarat reporterilor că l-a felicitat pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru uciderea liderului Hamas, Yahya Sinwar, în timpul unei convorbiri telefonice purtate în timp ce se afla în aer la bordul Air Force One, relatează The Times of Israel, citat de news.ro.