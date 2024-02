Biden condamnă afirmaţiile periculoase făcute de Trump despre NATO. Cum a reacţionat Europa la declaraţiile delirante ale fostului preşedinte american

Vezi și

Donald Trump: „Nu ai plătit? Eşti delincvent?“ Nu, nu te-aş proteja! De fapt, i-aş încuraja pe ei să facă ce vor cu tine! Trebuie să plăteşti, trebuie să îţi plăteşti facturile!

Declaraţia care dă fiori ţărilor din Europa şi motive de bucurie lui Putin a fost răsplătită cu aplauze de susţinătorii lui Trump. Casa Albă a criticat, însă, rapid derapajul.

Andrew Bates, purtător de cuvânt al Casei Albe: Încurajarea invaziei aliaţilor noştri apropiaţi de către regimuri ucigaşe este îngrozitoarea şi deranjantă. Pune în pericol securitatea naţională americană, stabilitatea globală şi economia noastră.

La scurt timp a reacţionat şi Joe Biden, care consideră comentariile lui Trump ca fiind "îngrozitoare și periculoase".

Reacţia lui Joe Biden

Joe Biden, preşedintele SUA: Dacă adversarul meu, Donald Trump, recâștigă puterea, el a spus clar că că îi va abandona pe aliații noștri din NATO și că va permite Rusiei să facă ce vrea cu ei. Poziția de lider al Americii pe scena mondială și sprijinul acordat aliaților noștri sunt esențiale pentru a menține poporul american în siguranță aici, acasă.

Pentru democrat, cuvintele fostului preşedinte republican au indicat în mod clar "dorinţa sa de a abandona aliaţii NATO ai Americii în cazul unui atac rus".

"Faptul că Donald Trump recunoaşte că intenţionează să-i dea lui Putin undă verde pentru mai mult război şi violenţă, pentru a-şi continua atacul brutal împotriva unei Ucraine libere şi pentru a extinde agresiunea asupra popoarelor din Polonia şi ţările baltice este îngrijorător şi periculos", a declarat Joe Biden într-un comunicat. "Din păcate", aceste remarci "sunt previzibile venite de la un om care a promis că va guverna ca un dictator, precum cei pe care îi laudă, încă din prima zi de la întoarcerea în Biroul Oval", a adăugat preşedintele american.

Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg a declarat că orice atac asupra NATO va fi întâmpinat cu un răspuns unitar și puternic

Jens Stoltenberg, Secretarul general al NATO: Orice sugestie conform căreia aliații nu se vor proteja unii pe alții subminează întreaga noastră securitate, inclusiv securitatea Statelor Unite și îi expune pe soldații americani și europeni la riscuri crescute.

"Motto-ul NATO 'unul pentru toţi, toţi pentru unul' este un angajament concret. Subminarea credibilităţii ţărilor aliate înseamnă slăbirea întregului NATO", a scris pe X ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "Nicio campanie electorală nu este o scuză pentru a ne juca cu securitatea Alianţei", a spus oficialul de la Varşovia. Polonia este unul dintre principalii aliaţi ai Washingtonului de pe flancul estic al NATO şi are alocate pentru cheltuieli militare un buget consistent, cu mult peste limita de cel puţin 2 la sută recomandată de NATO

De asemenea, Ministerul de Externe al Germaniei a postat pe contul său de X în limba engleză mesajul "Unul pentru toţi şi toţi pentru unul" cu hashtag-ul #StrongerTogether (Mai puternici împreună).

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a avertizat, la rândul său: "Declaraţiile nesăbuite privind securitatea NATO şi solidaritatea prevăută de Art. 5 servesc doar intereselor (preşedintelui rus Vladimir) Putin". Articolul 5 din Tratatul fondator al NATO spune că un atac armat împotriva unui membru al alianţei va fi considerat un atac împotriva tuturor, declanşând autoapărarea colectivă.

"Am mai auzit asta înainte ... Nimic nou sub soare", a comentat şi comisarul european pentru piaţa internă, Thierry Breton, într-un interviu acordat televiziunii franceze LCI, adăugând: "Poate că are probleme cu memoria, a fost de fapt o femeie preşedinte, şi nu a unei ţări, ci a Uniunii Europene", a spus Breton, referindu-se la preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, şi la o conversaţie pe care a avut-o cu Trump în 2020. "Nu putem da cu banul pentru securitatea noastră la fiecare patru ani, în funcţie de această sau acea alegere, şi anume alegerile prezidenţiale din SUA", a spus Breton, adăugând că liderii Uniunii Europene au înţeles că blocul trebuie să îşi sporească propriile cheltuieli şi capacităţi militare.

Analist politic: Soarta NATO nu va fi la cheremul lui Trump

Analistul de politică externă Răzvan Pantelimon a explicat în exclusivitate pentru Observator că soarta Alianţei Nord-Atlantice nu va fi la cheremul lui Donald Trump, care candiează pentru încă un mandat la Casa Albă.

Răzvan Pantelimon - analist de politica externă: Totul trebuie înțeles în acest context electoral, nu poate președintele Trump să decidă de unul singur niște lucruri atât de importante precum activarea articolului 5 din tratatul NATO sau neactivarea sau ieșirea din tratatul alianței nord atlantice.

După ce Rusia a anexat Crimeea, acum 10 ani, NATO a sugerat că fiecare stat membru trebuie să aloce 2% din Produsul Intern Brut pentru apărare. Din 31 de ţări, 19 nu au atins obiectivul. Cap de listă în topul cheltuielilor militare este Polonia, cu aproape 4%. România îndeplineşte cerinţa doar pe hârtie. Din 2017, de când Apărarea are 2% din PIB, MApN a reuşit să cheltuie toate fondurile într-un singur an.

