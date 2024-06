Biden, desfiinţat după dezastrul din dezbaterea cu Trump, dar sunt şanse mici să se retragă: "Stătea înghețat, fără să clipească"

Joe Biden şi-a reluat vineri campania electorală, cu sarcina dificilă de a îndrepta situaţia, după o dezbatere prezidenţială care s-a întors, cel puţin ca formă, în avantajul rivalului său republican Donald Trump, comentează AFP. Panicaţi, democrații discută în privat despre înlocuirea lui Biden , dar şansele ca el să se retragă din cursă sunt reduse, apreciază The Wall Street Journal.

Joe Biden a pornit în campanie pentru a căuta să îndrepte situaţia. Însoţit de soţia sa Jill Biden, democratul - în vârstă de 81 - de ani a pornit încă de joi seara spre Carolina de Nord pentru un miting electoral în acest stat din sud-estul SUA, care - se crede - ar putea decide alegerile în favoarea sa în noiembrie. Totodată, el va colecta fonduri la New York, iar apoi la Hamptons, o zonă de vacanţă foarte şic din apropiere.

Donald Trump, rivalul său de 78 de ani, va fi vineri la Chesapeake, în statul Virginia (centru-est). Potrivit echipei sale de campanie, Trump va explica cum trebuie "combătute efectele preşedinţiei ratate" a rivalului său democrat, a cărui victorie în 2020 nu a acceptat-o niciodată.

Biden, desfiinţat după dezastrul din dezbaterea cu Trump

Dacă Joe Biden spera să ia avânt în cadrul dezbaterii televizate de joi seara din Atlanta (Georgia, sud-est), opinia tuturor experţilor este că el a ratat această şansă. În cadrul unei confruntări uneori de-a dreptul agresive, democratul a încercat să-şi prindă adversarul la colţ şi să-şi laude bilanţul, precum şi viziunea sa despre America.

Dar cuvintele sale au căzut adeseori în gol, din cauza unei elocinţe deosebit de confuze, ceea ce a readus în prim-plan îngrijorările legate de vârsta sa, inclusiv în cadrul Partidului Democrat, a comentat AFP. "Joe Biden s-a împiedicat în cuvinte, a bâlbâit multe răspunsuri și a mărit îngrijorarea şi aşa larg răspândită printre alegători că este prea bătrân pentru a conduce ţara" a apreciat şi The Wall Street Journal.

POLITICO a avut un comentariu şi mai dur: Când nu vorbea, Biden "stătea înghețat în spatele pupitrului, cu gura deschisă, ochii mari și fără să clipească o perioadă lungă de timp".

Un mare donator al Partidului democrat și susținător al lui Joe Biden a spus că este timpul ca președintele să-și încheie campania. Potrivit POLITICO, el a vorbit despre "cea mai proastă performanță din istorie" și a spus că Biden a fost atât de "rău încât nimeni nu va acorda atenție minciunilor lui Trump".

Consilierii democraţi bombardaţi cu mesaje de donatori: "WTF"

Cel puţin trei consilieri politici ai democraţilor au relatat pentru POLITICO că au fost bombardați cu mesaje pe tot parcursul dezbaterii. Unii donatori au reacţionat cu "wtf" (n.r. ce naiba). "Singura noastră speranță este să se retragă, facem o convenție, sau moare. În caz contrar, suntem naibii morți", a relatat un consilier.

O sursă din interiorul Partidului Democrat a spus pentru Financial Times că "în partid există un nivel de panică mai mare decât am văzut sau am crezut vreodată că este posibil". Şi comentatorii politici de la CNN au relatat că unii lideri democrați cred că "prestaţia lui Biden a fost dezastruoasă" iar unele voci cer să "mergem la Casa Albă pentru a-i cere președintelui să se retragă".

Prestaţia lui Joe Biden la dezbatere a "stimulat discuții în privat despre înlocuirea lui la prezidențiale", dar "șansele ca președintele să se retragă sunt reduse", relatează The Wall Street Journal.

Alegătorilor nu le place de Trump, dar au fost zdruncinați de prestaţia lui Biden a spus un parlamentar democrat, citat de WSJ. "Sunt foarte îngrijorat. Sunt în genunchi și mă rog să nu fie prea târziu să fie înlocuit. Acest lucru era atât de evitabil", a spus el. Inclusiv unii democrați din Congres s-au panicat după dezbatere, chiar şi cei loiali Casei Albe vor un nou candidat, potrivit sursei citate.

Un cunoscut editorialist de la The New York Times, Thomas Friedman, care îl numește pe președintele Biden un "prieten", spune că acesta "ar trebui să se retragă din cursă".

Vicepreşedintele Kamala Harris însăşi a recunoscut că Joe Biden a avut un debut "mai lent" în cursul dezbaterii, dar a terminat "în forţă". Susţinătorii democratului Biden vor să creadă, cel puţin public, că până în noiembrie americanii vor uita această contraperformanţă în ceea ce priveşte aspectul formal al dezbaterii, pentru a se ralia, potrivit şefei echipei sale de campanie, Jen O'Malley Dillon, "viziunii pozitive şi victorioase" a democratului pentru viitor.

Kamala Harris, trimisă pe teren joi seară pentru a limita pagubele după dezbatere, se va duce vineri în Nevada, stat care va fi foarte disputat în noiembrie, şi unde aceasta va efectua a cincea vizită de la începutul anului. Democrata, în vârstă de 59 de ani, care face campanie energică în toată ţara, va încerca să "pună în valoare miza alegerilor pentru alegătorii hispanici", potrivit unui comunicat de presă.

Preşedintele american poate conta chiar - dacă se poate spune aşa - pe sprijinul unui Jedi. Mark Hamill, actorul care l-a interpretat pe Luke Skywalker în serialul "Războiul Stelelor" şi un fervent susţinător al candidatului democrat, a scris pe X: "O seară ratată nu schimbă nimic din că tipul de faţa lui este un client al justiţiei, un mincinos în serie şi un violator recunoscut, care nu are compentenţa necesară pentru niciun mandat. Punct final!".

