România este dispusă să suporte o parte din costurile pe care Statele Unite le implică prin menținerea trupelor americane pe teritoriul țării. Inițiativa vine pe fondul intensificării tensiunilor din regiunea Mării Negre și al incertitudinilor privind viitorul angajamentului militar al SUA pe continentul european.

Bloomberg: România se oferă să plătească o parte din costurile menținerii trupelor americane pe teritoriul său - Sursa: Profimedia

România s-a alăturat altor state din flancul estic al NATO, inclusiv Poloniei și țărilor baltice, care propun stimulente financiare pentru a încuraja menținerea personalului militar american pe teritoriul lor, potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile, citate de Bloomberg.

Aproximativ 1.000 de militari americani, găzduiţi de România

România găzduiește în prezent aproximativ 1.000 de militari americani și a fost primul stat european afectat de reducerea efectivelor militare dispusă de administrația președintelui Donald Trump anul trecut. Pentagonul urmează să încheie până la sfârșitul acestui an evaluarea prezenței militare a SUA în Europa, un proces care ar putea conduce la noi reduceri de trupe.

Articolul continuă după reclamă

Pentru a-și consolida poziția strategică și a crea condiții mai bune pentru forțele aliate, guvernul român intenționează să investească aproximativ 4 miliarde de euro până în 2040 în dezvoltarea bazei aeriene Mihail Kogălniceanu, situată în apropierea litoralului Mării Negre.

Investiții de aproximativ 4 miliarde de euro la baza Mihail Kogălniceanu

Investițiile ar urma să permită găzduirea unui număr mai mare de militari americani sau din alte state partenere, precum și îmbunătățirea infrastructurii și a condițiilor oferite acestora. Măsura reprezintă unul dintre instrumentele prin care Bucureștiul încearcă să mențină și, eventual, să extindă prezența militară aliată într-o zonă de importanță strategică majoră pentru NATO.

Planurile sunt însă formulate într-un context bugetar dificil. România se confruntă cu unul dintre cele mai ridicate deficite bugetare din Uniunea Europeană, ceea ce limitează spațiul de manevră al autorităților în privința cheltuielilor publice.

Cu toate acestea, Bucureștiul intenționează să majoreze cheltuielile pentru apărare până la echivalentul a 5% din produsul intern brut, în concordanță cu obiectivele NATO, față de aproximativ 2,5% în prezent. România este, de asemenea, al doilea cel mai mare beneficiar, după Polonia, al fondurilor din cadrul programului european SAFE, destinat achizițiilor comune în domeniul apărării.

Atacurile cu drone din Marea Neagră amplifică riscurile de securitate pentru România

Eforturile României de a-și consolida apărarea au loc în condițiile în care războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei continuă, iar riscurile de securitate din bazinul Mării Negre s-au intensificat în ultimele săptămâni.

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că Franța a devenit primul aliat care și-a oferit sprijinul pentru consolidarea apărării României în regiunea Mării Negre, în special în ceea ce privește contracararea amenințărilor reprezentate de drone.

Autoritățile române investighează, totodată, dacă vehiculele aeriene fără pilot care au lovit două nave comerciale în apropierea apelor teritoriale ale României în ultimele două zile aparțin Rusiei. Potrivit președintelui, incidentul ridică noi semne de întrebare cu privire la riscurile la care sunt expuse transporturile maritime comerciale din regiune.

Operațiunile de căutare continuă pentru identificarea a șapte membri ai echipajului dispăruți după ce una dintre nave a fost lovită de drone aeriene joi.

România, stat membru al Uniunii Europene și al NATO, are cea mai lungă frontieră terestră cu Ucraina dintre țările membre ale UE, ceea ce îi conferă un rol important în securitatea flancului estic al Alianței și în protejarea rutelor maritime din Marea Neagră.

România încearcă să mențină trupele americane pe teritoriul său prin stimulente financiare

Disponibilitatea României de a contribui financiar la menținerea trupelor americane reflectă preocuparea autorităților de la București privind eventualele modificări ale angajamentului militar al Washingtonului în Europa.

În condițiile în care administrația Trump reevaluează distribuția forțelor americane pe continent, statele din flancul estic încearcă să demonstreze că găzduirea trupelor SUA oferă beneficii strategice și operaționale importante.

Pentru România, miza depășește simpla menținere a efectivelor americane. Consolidarea bazei Mihail Kogălniceanu, creșterea bugetului apărării și aprofundarea cooperării cu aliații europeni urmăresc întărirea capacității de descurajare și sporirea securității într-o regiune expusă direct consecințelor războiului din Ucraina.