Zeci de brazilieni au plecat în Rusia, atraşi de promisiunea unor câştiguri impresionante şi a unor locuri de muncă departe de linia frontului. Odată ajunşi la Moscova, aceştia au descoperit că realitatea era cu totul alta. O investigaţie The New York Times dezvăluie cum au profitat doi intermediari brazilieni de recrutarea străinilor în armata rusă.

Igor Pereira Santos, un brazilian în vârstă de 37 de ani, a descoperit pe YouTube un videoclip care îi promitea aventura vieţii sale şi câştiguri de câteva mii de dolari pe lună. Doi brazilieni care susţineau că locuiesc la Moscova îi asiguraseră pe viitori recruţi că, în schimbul unei taxe, le puteau face rost de posturi în bucătăriile armatei sau în ateliere de reparaţii, departe de frontul din Ucraina.

Pasionat de istorie, filme de război şi jocuri video, Igor a acceptat oferta.

"Mi-am cumpărat un bilet şi am plecat", a povestit acesta pentru NYT.

Articolul continuă după reclamă

La câteva săptămâni după sosirea la Moscova, bărbatul a fost trimis pe front, fără o pregătire militară adecvată. Între timp, cei 25.000 de dolari pe care îi primise pentru înrolare au dispărut din contul lui bancar.

"Îţi promit luna şi stelele, dar realitatea este îngrozitoare", a mărturisit brazilianul.

Salarii de până la 100.000 de dolari pentru un an în armata rusă

Cei doi intermediari, identificaţi drept Arthur Michel Kreff Avalone şi Antonio Aguiar Neto, promovau pe reţelele sociale posibilitatea unor câştiguri cuprinse între 50.000 şi 100.000 de dolari pentru un contract de un an cu armata rusă.

Zeci de brazilieni au acceptat ofertele. Printre aceştia se numărau Anderson de Oliveira Ferreira, un şofer în vârstă de 24 de ani din Sao Paulo, care visa să îşi cumpere o locuinţă şi o maşină electrică, şi Fernando Mazzo, în vârstă de 45 de ani, care îşi dorea o schimbare în viaţa profesională.

Pe măsură ce războiul s-a prelungit, Rusia a încercat să atragă voluntari străini pentru a compensa pierderile suferite pe front. Primele generoase de înrolare, salariile ridicate şi posibilitatea obţinerii cetăţeniei ruse au atras oameni din întreaga lume, dar au creat şi oportunităţi pentru escroci.

Cum au rămas brazilienii fără bani în conturi

Potrivit mărturiilor obţinute de jurnaliştii americani, recruţii au fost păcăliţi să semneze documente redactate în limba rusă, pe care nu o înţelegeau.

Ulterior, brazilienii au observat retrageri suspecte din conturile bancare. Cu ajutorul unui avocat, au descoperit că documentele semnate erau procuri prin care cei doi intermediari primiseră dreptul de a le administra conturile bancare.

"Când ne-am dat seama că am fost păcăliţi, deja eram înrolaţi în armată", a declarat Fernando Mazzo.

Cei doi recrutori nu au răspuns solicitărilor NYT de a comenta asupra cazului. Ministerul rus al Apărării nu a precizat dacă aceştia aveau legături cu armata rusă, iar autorităţile braziliene şi cele ruse nu au confirmat existenţa unei anchete.

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a recunoscut că cetăţenii străini participă la lupte, dar a negat că guvernul i-a păcălit să se înroleze în maşinăria de război a Rusiei.

Cel puţin trei brazilieni au dispărut pe front

Fernando Mazzo a reuşit să dezerteze şi să se întoarcă în Brazilia după ce a fost internat într-un spital militar din cauza unei pneumonii. Santos a fost grav rănit la ambele picioare în estul Ucrainei, în iunie 2025.

"Sunt negustori ai morţii. Profită de sângele altora", a spus Igor Pereira Santos despre cei doi intermediari.

Cel puţin trei dintre brazilienii recrutaţi nu s-au mai întors din misiuni, printre aceştia şi Anderson Oliveira Ferreira, tatăl unei fetiţe de 5 ani.

"Au fost păcăliţi şi trimişi acolo să moară", a declarat mama acestuia, Helade de Oliveira Madeiros.

La câteva luni după dispariţia fiului său, femeia a furnizat autorităţilor braziliene o probă ADN, în speranţa că rămăşiţele acestuia vor putea fi identificate.

"Nu îl voi lăsa acolo, abandonat. Îl vreau înapoi, chiar dacă au mai rămas doar oasele de el", a mărturisit mama tânărului.