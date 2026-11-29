Motoare turate, şenile grele şi tehnică de luptă pe străzile Capitalei. Armata a scos la înaintare artileria grea, iar tancurile, blindatele şi lansatoarele de rachete au trecut pe sub Arcul de Triumf, la repetiţia pentru parada de 1 Decembrie. Militarii au înfruntat frigul şi vremea potrivnică, dar spectacolul de forţă a fost umbrit de un detaliu care a stârnit controverse în online, câteva huse de protecţie montate peste drapele au alimentat teoriile conspiraţiei.

Pe un frig pătrunzător şi un vânt aspru militarii au bătut vreme de patru ore, până la perfecţiune, pasul de defilare pentru parada de Ziua Naţională.

Aproximativ 2.000 de militari și specialiști români, alături de 350 de militari străini din 20 de țări, vor defila de Ziua Națională. Vom vedea tancul francez Leclerc, obuziere Caesar, lansatoare HIMARS, sisteme Patriot și Gepard, blindate Cobra II și transportoare Piranha V. Vin și drone de recunoaștere, roboți pentru intervenții la incendii și sisteme pentru detectarea minelor marine. Iar pe cer sunt programate 45 de aeronave.

"Aeronavele F16 ale Bazei 86 și 71, Aeronave C 27 Spartan, Hercules și Puma de la MApN. Vor participa și partenerii spanioli şi americani cu aeronave din dotarea lor", explică Vlad Grosu, pilot de elicopter.

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Militarii străini au venit la repetiţie din bazele în care se pregătesc alături de români

Ploaia devenită ninsoare nu le-a stricat buna dispoziţie.

"Suntem foarte onoraţi să fim prezenţi aici şi să reprezentăm Statele Unite la această sărbătoare în România, o ţară frumoasă, cu oameni frumoşi şi foarte prietenoşi", spune Christian Hecht, Brigada "Dagger", Armata SUA.

40 de militari participă la defilare şi aproximativ 10 de vehicule. Misiunea noastră în România este să ne antrenam cu toate naţiunile detaşate aici, de asemenea, cu forțele române, explică Franc De Chemin, comandantul multinațional al batalionului detaşat în România.

Spectaculoasă a fost defilarea cailor Jandarmeriei. Alături de ei, salvatorii și echipele de intervenție au prezentat echipamentele cu care ajung acolo oriunde oamenii au nevoie de ajutor.

"În premieră, la parada de 1 Decembrie vor putea fi văzute autospecialele jandarmilor scafandri şi paraşutişti ai Brigăzii speciale a Jandarmeriei Române. De asemenea, maşinile structurilor canine ale Poliţiei Române", spune Monica Dajbog, purtător de cuvânt MAI.

"Vom avea patru sisteme autonome fără pilot, prezentate, 3 în defilare şi unul în expoziţia statică. O dronă maritimă ASMINES, dezvoltată la Academia Navală de specialiştii, colegii noștri", explică Alex Turturică, purtător de cuvânt Forţele Navale Române.

Husele de pe drapele au stârnit teorii în online

Unii s-au grăbit să acuze armata că ar fi învelit drapelul naţional în saci de gunoi. MApN a explicat că erau doar husele standard pentru protecție.

"Husele pe care le avem sunt de trei culori, verzi, negre și transparente. Ca să evităm orice confuzie sau ceva ce ar putea fi insinuat, le-am dat pe toate jos", menţionează Daniel Pop, comandant paradă.

Mâine, militarii mai au o repetiție generală la Arcul de Triumf. Marți, la paradă, vremea va fi mai liniștită, dar frigul devine pătrunzător. În București, sunt aşteptat temperaturi de până la -7 grade Celsius. Parada de Ziua Naţională se vede în direct la Antena 1, marţi, de la ora 11.00.