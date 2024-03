Bucată de lemn vândută cu 720.000 de dolari. Este "uşa" pe care nu au putut să încapă Leonardo Di Caprio şi Kate Winslet în Titanic

Bucată de lemn, vândută cu 700.000 de dolari. Este "uşa" pe care nu au putut să încapă Leonardo Di Caprio şi Kate Winslet în Titanic Profimedia

Potrivit The Hollywood Reporter, rochia de şifon pe care Winslet a purtat-o în timpul scenei finale a filmului a fost, de asemenea, vândută la licitaţie în schimbul sumei de 125.000 de dolari. La licitaţie au fost puse la bătaie aproximativ 70 de obiecte de recuzită şi costume, iar preţul de pornire pentru bucata de lemn de balsa a fost de 40.000 de dolari.

Printre alte obiecte oferite la vânzare s-au numărat biciul mânuit de actorul Harrison Ford într-unul dintre filmele în care l-a interpretat pe Indiana Jones, adjudecat cu 525.000 de dolari, dar şi cupa - Sfântul Graal, folosită de acelaşi personaj în pelicula "Indiana Jones and the Last Crusade" (1989) şi vândută cu 87.500 de dolari.

În cadrul licitaţiei au fost oferite peste 1.600 de obiecte din istoria cinematografiei deţinute de lanţul de restaurante Planet Hollywood, de la schiţe şi săbii de recuzită până la jacheta de piele purtată de Arnold Schwarzenegger în "Terminator 2: Judgment Day"

