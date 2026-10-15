Cancelarul Merz a cerut ca Ucraina să primească mai mulţi bani din partea UE

Cancelarul german Friedrich Merz a susţinut joi că Uniunea Europeană trebuie să îşi majoreze sprijinul financiar pentru Ucraina, transmite dpa.

Cu ocazia reuniunii de la Bruxelles a liderilor Uniunii, şeful executivului de la Berlin a declarat presei că a "argumentat în diferite întâlniri mai mici azi-dimineaţă că trebuie să facem totul pentru a ajuta Ucraina să treacă iarna, precum şi anul viitor. Va trebui să suplimentăm din nou fondurile aici pentru a ajuta într-adevăr Ucraina pe o bază durabilă".

Bugetul european alocat Kievului pe anul acesta este acoperit integral, dar ministrul ucrainean de finanţe Serhii Marcenko a afirmat în septembrie, în timpul unei vizite la Bruxelles, că ţara sa are nevoie de încă aproape 30 de miliarde de dolari din bugetul pe anul viitor, în timp ce pentru cheltuielile militare lipsesc în continuare 40 de miliarde de euro.

Merz a respins însă transferul către Statele Unite a unei părţi din activele ruseşti blocate în Uniunea Europeană, pentru a fi utilizate ca pârghie în eforturile de negociere a păcii. Activele respective, în valoare de 210 miliarde de euro, ar trebui să rămână în Europa, a susţinut cancelarul. "Aceasta este problema noastră, noi decidem în privinţa ei", a insistat el.

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Ziarul Financial Times, citat de dpa, a scris că ideea transferului în SUA a unor active ruseşti a fost vehiculată la o reuniune a reprezentanţilor guvernelor Statelor Unite, Uniunii Europene şi Ucrainei la Miami, în statul american Florida. La întâlnire au participat şi oficiali din Germania, Regatul Unit şi Franţa.

La Consiliul Europea de toamnă de la Bruxelles este aşteptat vineri şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar Merz a făcut o vizită la Kiev săptămâna trecută, reaminteşte dpa.

Cancelarul a arătat joi că "asistăm la un val tot mai nemilos de atacuri ale Rusiei împotriva Ucrainei. Iar eu rămân ferm convins că nu apărăm doar integritatea teritorială a Ucrainei, ci apărăm totodată ordinea politică din Europa, pe care Rusia o pune sub presiune aici în toate privinţele".