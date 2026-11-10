Germania dă un ultimatum statelor UE: Ajutaţi Ucraina cu bani sau blocăm noul buget

Friedrich Merz a dat un ultimatul membrilor UE. Cancelarul german a ameninţat că va bloca adoptarea viitorului buget al Uniunii Europene, dacă toate statele nu se angajează să acorde sprijin financiar Ucrainei atât în 2027, dar și în anii următori.

Germania condiționează aprobarea viitorului buget al Uniunii Europene, pe perioada 2028-2034, de un acord al tuturor celor 27 de state membre privind finanțarea Ucrainei pe următorii ani.

Devastată de război, Ucraina se confruntă cu un deficit de de 70 de miliarde de euro doar pentru anul viitor.

Ultimatumul Germaniei

Ultimatumul apare într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, Antonio Costa, consultată de Financial Times.

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"Un angajament colectiv ca noi toți, fără excepție, să contribuim în mod echitabil la acoperirea acestui deficit de finanțare este o condiție esențială pentru rezolvarea problemei și pentru discutarea oricăror alte chestiuni, în special a celor cu implicații financiare", a scris Merz.

Joi și vineri, la Dublin, are loc un summit al liderilor Uniunii Europene, în cadrul căruia Merz va cere soluții pentru acoperirea deficitului Ucrainei.

În decembrie anul trecut, liderii UE au convenit să acorde Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro. Cu toate acestea, amploarea pagubelor la adresa economiei ucrainene produse de războiul declanşat de Rusia este atât de mare, încât Kievul a anunțat că va avea nevoie de un nou ajutor de 70 de miliarde de euro anul viitor.

UE s-a angajat să acopere două treimi din această sumă, adică aproximativ 45 de miliarde de euro. Comisia Europeană analizează mai multe opțiuni pentru a respecta acest angajament, inclusiv o altă emitere de datorie comună, în speranța că liderii europeni vor ajunge la un acord până la sfârșitul anului.

Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Cehia nu vor să ajute financiar Ucraina

Însă patru state membre ale UE, Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Cehia, au transmis că nu vor contribui. Ungaria, Slovacia și Cehia au obținut anul trecut o derogare prin care nu sunt incluse la plata dobânzilor aferente împrumutului de 90 de miliarde de euro.

Merz a subliniat că "trebuie să găsim apoi o soluție susținută de toate statele membre, care să asigure Ucrainei o perspectivă de finanțare solidă și multianuală începând din 2028", inclusiv în ceea ce privește dobânzile aferente datoriei restante a țării.

Obiectivul este ca liderii europeni să ajungă la un acord privind viitorul buget multianual al UE până la sfârșitul acestui an. În caz contrar, negocierile riscă să fie amânate până în noiembrie 2027, în condițiile în care anul viitor vor avea loc alegeri în mai multe state importante, precum Franța, Italia și Polonia.

Scrutinurile ar putea complica discuțiile și întârzia adoptarea bugetului care trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028.

Şi Franţa ar pute opri ajutorul dacă Marine Le Pen câştigă alegerile

Marine Le Pen, care conduce în sondaje înaintea alegerilor prezidențiale din Franța, programate în aprilie, a declarat că, dacă va câștiga va pune capăt sprijinului pentru Kiev, cu excepția unui ajutor operațional și a pregătirii militarilor ucraineni.

Germania este cel mai mare contributor net la bugetul UE, în timp ce cele patru țări care încearcă să evite o contribuție la finanțarea Ucrainei sunt beneficiare nete de fonduri europene.

Cancelarul german încearcă să folosească influența economică a Berlinului pentru a determina toate statele membre să contribuie la finanțarea Ucrainei, explică FT

Totodată, vrea să schimbe regulile de aprobare a viitoarelor ajutoare financiare pentru Ucraina, astfel încât o singură țară sau câteva să nu mai poată bloca finanțarea. Berlinul propune ca deciziile să poată fi adoptate prin majoritate calificată, fără să mai fie necesar acordul tuturor celor 27 de state membre ale UE.

"Nevoile financiare ale Ucrainei trebuie rezolvate în cadrul viitorului buget al UE. Este importat ca toate statele membre UE să sprijine financiar Ucraina pentru finalizarea cu succes a negocierilor privind bugetul Uniunii Europene", a declarat un oficial al guvernului german.