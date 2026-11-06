De ce sunt furioşi tinerii Gen Z: chiriile sunt tot mai mari, viaţa mai scumpă, iar politicienii nu îi ascultă

Tinerii dn întreaga lume ies în stradă pentru că sunt nemulţumiţi de viaţa pe care o duc şi de perspectivele limitate pentru viitor. Manifestaţiile au început în Nepal, Madagascar şi Maroc, s-au extins în Franţa şi Albania, apoi în Germania, unde Gen Z (tinerii cu vârste între 14 şi 29 de ani) a luat cu asalt străzile în 30 de oraşe, scrie Deutsche Welle .

În Germania, protestatarii vor să atragă atenția asupra problemelor legate de sistemul de educație, costului ridicat al vieții și chiriile tot mai mari, dar se opun şi reintroducerii serviciului militar obligatoriu.

82% dintre germani înţeleg nemulţumirile Gen Z

Potrivit celui mai recent sondaj ARD-Deutschlandtrend, aproape trei sferturi dintre germani înţeleg nemulţumirile tinerilor. 82% dintre respondenţi susţin că problemele şi interesele tinerilor sunt ignorate de clasa politică. Nemulţumirea este cu atât mai mare în rândurile celor direct vizaţi. Mai mult, tinerii nu cred că partidele aflate la guvernare au soluţii pentru problemele lor.

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Doar 5% dintre cei sub 35 de ani consideră că alianţa conservatoare CDU/CSU este capabilă să le rezolve doleanţele, iar în cazul social-democraţilor SPD, procentul este de numai 3%. În schimb, 29% au încredere în partidul Die Linke, iar 21% în partidul de extremă dreapta AfD.

Punctual, în privinţa mediului şi a schimbărilor climatice, doar 9% dintre cei sub 35 de ani consideră că CDU/CSU are soluţii. În cazul SPD, procentul este de numai 2%. La capitolul dreptate socială, conservatorii sunt creditaţi cu 4%, iar social-democraţii cu 17%.

Nici când vine vorba de chiriile tot mai mari, partidele de la guvernare nu se bucură de popularitate: 7% au încredere în CDU/CSU şi 11% în SPD că ar putea face ceva pentru a opri scumpirile. În plus, majoritatea germanilor consideră că generaţia tânără se descurcă mult mai greu decât cele anterioare.

Gen Z spune NEIN serviciului militar obligatoriu

Generaţia Z respinge şi serviciul militar obligatoriu. Din acest an, toţi bărbaţii născuţi în 2008 şi după această dată trebuie să completeze un chestionar despre aptitudinile şi disponibilitatea lor de a face serviciul militar şi să treacă prin evaluarea medicală. În acest moment, înrolarea rămâne voluntară.

Aproape două treimi dintre germani consideră că noile reguli sunt corecte. Însă opiniile se schimbă în funcţie de vârstă. Dintre persoanele de peste 64 de ani, 72% susţin măsura. În rândul celor sub 35 de ani, procentul scade la 48%. Cu cât respondenţii sunt mai tineri, cu atât opoziţia faţă de revenirea serviciului militar obligatoriu este mai puternică.

Merz, tot mai nepopular

Nici actuala coaliţie de guvernare, condusă de Merz, nu scapă de nemulţumirile tinerilor. Doar 11% dintre germani sunt mulţumiţi de activitatea guvernului.

Dacă alegerile parlamentare ar avea loc acum, alianţa CDU/CSU ar obţine 20% din voturi, iar SPD doar 13%. Împreună, cele două partide nu ar mai avea majoritatea. Cea mai mare susţinere ar avea-o AfD, cu 27%, urmată de conservatori. Verzii ar obţine 16%, iar Die Linke, 11%. Liberalii FDP şi partidul BSW ar rămâne sub pragul electoral, cu câte 3%.

Sondajul a fost realizat de institutul infratest dimap, în perioada 2 - 4 noiembrie, pe un eşantion reprezentativ de 1.297 de alegători germani.